Bygden Saattut vil have større fiskefabrik

- Der er masser af fisk ved Saattut, men indhandling af fisk er besværlig. Nu vil vi have en større fiskefabrik.

Sådan skriver medlem af bygdebestyrelsen i Saattut, Apollo Mathiassen.

Han siger, at fiskerne har i de seneste 15 år er blevet lovet af Royal Greenland, at bygdens fiskefabrik snart skal udvides. Men der er ikke sket noget endnu, og bygdeboerne har nu mistet deres tålmodighed.

Øsnker bedre fabrik

- Omkring 70 fiskere bliver forhindret at indhandle fisk især om vinteren, da indhandlingen hele tiden bliver forskudt. Når fiskerne skal indhandle fisk bestiller de først tid, før de kan indhandle. Og på grund af vejret kan indhandlingerne blive forskudt, siger Apollo Mathiassen.

Han fremhæver, at bygdeboerne vil kræve, at en anden fiskerivirksomhed tager over i Saattut.

Masser af muligheder

- Vi vil have udvikling i Saattut, og fiskerne vil have respekt for deres arbejde. Og den fiskevirksomhed, som vil være med til udviklingen, skal uden tvivl have overskud, siger han.

Apollo Mathiassen opfordrer fiskerivirksomhederne til at tage til bygden og se vilkårerne.

- Der er masser af muligheder som ikke bliver udnyttet her. Fiskerne er meget villige til at arbejde hård for udvikling. Royal Greenland forhindrer os til at udvikle, og det kan vi ikke længere acceptere, lyder det fra Apollo Mathiassen.