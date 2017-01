Storstilet erhvervseventyr indstillet

Det var for usikkert et projekt, siger direktør i Polar Seafood, Henrik Leth.

Det er selskabet Greenland Pelagic Fisheries, der stod bag det storstilede erhvervseventyr i Tasiilaq til en værdi af 6-700 million kroner. Selskabet ejes af Polar Seafood, Royal Greenland og det engelske J.Marr, der har stor erfaring med eksport til Østeuropa, Asien og Afrika.

Ville skabe vækst

Pengene havde til formål at skabe vækst og arbejdspladser i byen, der kæmper med en stor arbejdsløshed med over 200 ledige i en by med 2.000 borgere.

Kommuneqarfik Sermersooq har siden juni 2015 arbejdet på at give plads til de ønskede byggeprojekter fra selskabet. Selskabets planer var at få bygget en havn, fiskefabrik og personaleboliger til 80 medarbejdere og det var forventet, at fabrikken kunne stå klar allerede i år.

Bliver ikke til noget

Kommunen brugte ni måneder på at undersøge mulighederne for dem og en glad borgmester kunne således den 14.juni 2016 konstatere, at en enig kommunalbestyrelse vedtog kommuneplantillægget.

- Vi har arbejdet intensivt og hurtigt for at give plads til projektet. Vi mener, at det er støtteværdigt, især efter at have fundet ud af, at der ikke har været nogen initiativer for at udvikle erhvervet i Tasiilaq før den kommunale sammenlægning i 2009, forklarede Asii Chemnitz Narup (IA).

Men projektet bliver alligevel ikke til noget.

