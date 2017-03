Investorer venter på Kalaallit Airports

Konsortiet Siemens Grønland, MT Højgaard og Unipension gav i efteråret tilbud på finansiering af lufthavnsprojekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Det tilbud står stadig ved magt, siger direktør i Siemens Grønland, Carsten Uhrenfeldt Dahl, der pointerer, at Siemens også selv kan påtage sig hele eller dele af opgaven afhængig af opgavens karakter.

- Vi har holdt møde med Kalaallit Airports direktør Steffen Ulrich-Lynge i Danmark 1. marts for at få en status på planer og igangværende undersøgelser. Vi forventer, at de er nået frem til en afklaring i april, hvor de vil kunne sige mere om, hvad vej, man vil gå med lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Det er nogle spændende projekter, og vort tilbud står stadig ved magt. Udover konsortiet bestående af Siemens Grønland, MT Højgaard og Unipension, så er der også mulighed for at alliere sig alene med Siemens på dele af opgaverne, siger direktør Carsten Uhrenfeldt Dahl.

Højteknologisk lufthavn

Siemens er en af verdens største teknologiske virksomheder med mere end 350.000 medarbejdere verden over.

Siemens har blandt andet været hovedentreprenører på en lang række af de store lufthavnsbyggerier i Tyskland, Holland og Indien, hvor fokus har været på de teknologiske systemer såsom optimering af energiforbrug, security, automatisering af parkeringssystemer, forbindelser til toge, letbaner og mellem terminaler.

– Det er meget afgørende for os, hvor højteknologisk, projektet skal være. Vil man bruge den nyeste teknologi, eller vil man arbejde mere traditionelt med baner og beton. I førstnævnte tilfælde vil vi kunne være hovedentreprenør, mens vi i det andet tilfælde i højere grad bliver en mindre underleverandør, siger Carsten Uhrenfeldt Dahl.

Ny formand for Kalaallit Airports, færøske Johannus Egholm Hansen, bekræfter at de tekniske forundersøgelser skrider planmæssigt frem, og at dialog med investorer kan påbegyndes i april.

