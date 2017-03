Topfigur i Kalaallit Airports fundet

Johannus Egholm Hansen overtager posten fra den konstituerede formand Aviâja Lyberth Lennert som forsætter som næstformand i bestyrelsen. Aviâja Lyberth Lennert har holdt formandssædet varmt indtil en ny formand var fundet.

Med mere end 25 års erfaring inden for lufthavnsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, strategi- og projektudvikling vil Johannus Egholm Hansen være en kompetent og slagkraftigt tilføjelse til bestyrelsens arbejde, skriver selvstyret i en pressemeddelelse om den anonyme jurist, der imidlertid har haft en karriere i en af de store danske C20-virksomheder.

Lufthavn på CV'et

Han vil for mange være ukendt, men kendskab til lufthavnsudvidelser har han på sit CV.

Johannus Egholm Hansen stod i perioden 2008 til 2010, som næstformand for Vágar Airport på Færøerne, i spidsen for en væsentlig udvidelse af lufthaven med forlængelse af landingsbane og opførelse af ny terminal, hvilket har ført til den nuværende aktivitet i Vágar på omkring 250.000 passagerer om året. Der er blandt andet med erfaringer herfra, at arbejdet med opgaverne i Kalaallit Airports A/S og den fremadrettet anlæggelse af nye landingsbaner og lufthavne i Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk vil blive styrket betragteligt, oplyses det i pressemeddelelsen.

Chefjurist i FLS-koncernen

Johannus Egholm Hansen er født på Færøerne og er 57 år gammel. Har en juridisk uddannelse og været bl.a. underdirektør og Global Manager i F.L. Smidth A/S med det globale ansvar for FLS Koncernens juridiske forhold. Leder af FLS Koncernens juridiske afdelinger i København og Betlehem, Pennsylvania, USA. Han har også en fortid som ansat advokat og senere partner og bestyrelsesmedlem i Dania Advokater, København, indtil han i december 2002 tiltrådte stillingen som underdirektør og chefjurist i FLSmidth koncernen.