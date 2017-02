Lufthavnsformand pludselig fratrådt

Leo Larsen begrunder over for Sermitsiaq.AG, at den pludselig afsked med det selvstyreejede Kalaallit Airports alene skyldes "helt personlige og privatmæssige årsager".

- Det har jeg begrundet over for selvstyret, da jeg meddelte min afsked. Mere er der ikke i det, fastslår Leo Larsen fra sit hjem i Hellerup. Leo Larsen gik sidste sommer på pension efter en 14 år som administrerende direktør i Sund & Bælt Holding. På samme tid fratrådte han som administrerende direktør i datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund og A/S Femern Landanlæg.

Det er således en meget erfaren mand, som selvstyret har mistet som bestyrelsesformand for Kalaallit Airports, som har som mål at få finansieret og bygget en lufthavn i Qaqortoq og en forlængelse af landingsbanerne i såvel Nuuk som Ilulissat.