Intet stop for oliejagt

USAs præsident Barack Obama og Canadas premierminister Justin Trudeau har i en fælles erklæring fastslået, deres lande ikke vil udstede nye olielicenser i det Arktiske Hav.

Det fik verdensnaturfonden, WWF til at opfordre Grønland til følge trop og droppe jagten på olien.

Vil følge strategi

Men det skal miljøorganisationen ikke regne med sker lige foreløbig. Det fastslår naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede (IA).

- Vi har en olie- og mineralstrategi, som Naalakkersuisut agter at følge, siger han.

LÆS: Obama slukker Trumps oliedrømme i Arktis

Den nuværende strategi trådte i kraft i 2014 og gælder frem til 2018. Her fremgår det krystalklart, at olien stadig er en af de kilder der på et tidspunkt skal skaffe indtægter til landet.

Der skal udbydes licensblokke i Baffin-bugten, Davis Strædet, vest for Nuuk, Jameson Land, Nuussuaq-halvøen, Sydgrønland og Sydvestgrønland.

I tråd med den strategi vil Naalakkersuisut udbyde nye licensblokke til næste år. Det er blandt andet det udbud, som WWF kritiserer.

- Jeg tager WWFs udmelding til efterretning, siger Múte Bourup Egede (IA) .

Men han fastslår samtidig, at han har tænkt sig at følge olie- og mineralstrategien indtil den udløber i slutningen af 2018.

LÆS: WWF: Drop olien

For tidligt at tale om indhold i ny strategi

Naalakkersuisut skal nu igang med at udarbejde den strategi der skal gælde fra 2019. Men heller ikke her, vil naalakkersuisoq for råstoffer love, at olien glider ud.

- Det er alt for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, siger han.

Samtidig har interessen for at lede efter olie i Arktis de seneste år været behersket.

Prisen er faldet dramatisk og hvis klimaaftalen fra Paris kommer til at holde, vil forbruget af olie falde i de kommende år.