Grønlandsk 'ballademager' faldt til ro

Der var tilsyneladende helt ro på bagklappen, da naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq (S) torsdag for første gang mødtes med sin danske modpart, Anders Samuelsen (LA).

Det er ellers mindre end en måned siden, at Qujaukitsoq i et opsigtsvækkende interview i Politiken kaldte de danske myndigheder "arrogante" og beskyldte Danmark for ikke at tage Grønland alvorligt.

Mere forsonlig

Kort forinden revsede han også i en kronik i Berlingske Danmark for at løbe fra sit ansvar i forbindelse med oprydningen efter amerikanske baseanlæg.

Men ifølge de to udenrigsministre var tonen langt mere forsonlig på deres første møde, der fandt sted i forbindelse med den årlige nytårskur i Grønlands repræsentation i København.

- Det var vores første møde, og det forløb stille og roligt. Jeg fremførte de sager, vi mener er vigtige, men vi gik ikke dybt ned i materien, siger Vittus Qujaukitsoq.

God dialog

- Hvad talte i mere konkret om?

- Det vil jeg ikke fortælle.

Heller ikke Anders Samuelsen ville efter mødet ind på, om de to udenrigsministre havde drøftet Qujaukitsoqs markante udfald mod Danmark:

- Vi fik startet en god dialog op, og vi talte fint sammen, synes jeg.

- Men kom I ind på hans udfald i de danske medier?

- Vi kom ind på rigtig mange emner, men dem vil jeg ikke referere, siger Anders Samuelsen.

Kløft mellem Danmark og Grønland

Trods udenrigsministrenes udenomssnak er det ingen hemmelighed, at presset for at gøre kløften mellem Grønland og Danmark større er blevet intensiveret med efterårets nye regeringskonstellation på den store ø.

Faktisk står der direkte i Grønlands nye regeringsgrundlag, at Grønland "uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed".

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har i kølvandet på Qujaukitsoqs udfald mod Danmark udtalt, at de må stå for udenrigsministerens egen regning.

Heller ikke han lagde torsdag i København dog skjul på, at den totale løsrivelse fra Danmark er en del af Grønlands dagsorden.

Selvstændighedstanker

- Skridt for skrift arbejder vi os frem mod et selvstændigt Grønland. Der er nogle, der ønsker at sætte dato på, hvornår selvstændigheden kommer. Det gør jeg ikke, sagde han fra den sælskindsklædte talerstol i repræsentationens lokaler på Nordatlantens Brygge.

Han varslede desuden, at den grønlandske regering vil nedsætte en forfatningskommission i år.

Kielsen havde dog også pæne ord med til Danmark, der årligt understøtter det grønlandske samfund med et bloktilskud på knap 3,7 milliarder kroner.

- Jeg vil gerne takke Danmark for venskab og det gode samarbejde. Jeg håber, at vi får et godt og lykkebringende år, sagde landsstyreformanden i sin tale.

