De ER arrogante

Vittus Qujaukitsoqs kritik af danskerne får nu også støtte fra Siumuts Jens Erik Kirkegaard. Han reagerer på de danske udmeldinger, som er kommet efter at Qujaukitsoq satte gang i debatten med sine udtalelser om arrogante danskere i sidste uge.

Blandt andet har historiker og tidligere chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard udtalt i Politiken, at Grønland og Danmark skal holde op med at tale om arrogance, skyld og skam, når det gælder landenes fælles historie og forhold.

- Reaktionerne er typisk benægtelse, “at de ikke er noget at komme efter” samt ingen eller ringe forsøg på forståelse hvorfor den ene part i venskabet har disse følelser. Dette er vel definitionen på arrogance, lyder støtten fra Siumuts politisk ordfører nu i en pressemeddelelse.

Lyt til kritikken!

I stedet for at negligere problematikken ser Jens Erik Kirkegaard gerne, at man i Danmark lytter og forholder sig til de holdninger, som de grønlandske politikere giver udtryk for.

- Siumut vil derfor opfordre Danmark til at tage ansvar, tage kritikken til sig og indgå i en konstruktiv dialog for at løse problemerne og være med til at udvikle venskabet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sproget udelukker folket

Jens Erik Kirkegaard påpeger, at utilfredsheden skyldes flere punkter.

- Siumut er også skuffet over den manglende forståelse for, at følelsen af at Danmark er arrogant ikke kun skyldes storpolitiske emner … Det er også helt jordnære og hverdagsagtige ting, eksempelvis er der mange, der betragter Grønland som et dobbeltsproget land (grønlandsk og dansk), men mange tekster i offentlige rum og butikker er kun på dansk.

Er det ikke arrogant, at det grønlandske sprog, og dermed de mennesker som kun taler grønlandsk, er udelukket i eget land?, spørger politikeren og anfører, at selvom det er et grønlandsk anliggende, så har det indflydelse på de frustrationer, der er ophobet i samfundet.

Der ér ridser i lakken

Han mener, at danskerne er nødt til at erkende, at der er visse forhold, som skaber problemer i samarbejde.

- Siumut skal ikke gøre sig til dommer overfor om Danmark har grund til at føle skyldfølelse og skam i dette venskab, men så længe Grønland kun møder benægtelse om at der er ridser i lakken, vil venskabet ikke kunne udvikle sig konstruktivt, anfører Jens Erik Kirkegaard.