Forsøg på samling eksploderede i splittelse

Det var et et forsøg på at samle Partii Inuit og Partii Naleraq, der udløste den seneste uro i Partii Inuit. Det skriver KNR.

Den nu tidligere formand for Partii Inuit, Per Rosing-Petersen, siger til KNRs radioprogram Inuiaat Tillernerat, at han forsøgte at samle de to partier. Det udløste en heftig debat internt i partiet, og tonen blev særdeles hård.

- Da der ikke blev sagt undskyld, og da ordene måske blev hårdere, så sagde jeg, at jeg ikke kunne være med mere, fordi jeg ikke kunne se mig selv som en, der kan samle partiet, siger Per Rosing-Petersen til Inuiaat Tillernerat.

Søndag forlod han sammen med fem andre bestyrelsesmedlemmer partiet.

Per Rosing-Petersen har en broget politisk karriere bag sig. I 1999 bragede han ind i landstinget som løsgænger. Han blev dog hurtigt medlem af Siumut.

Da Hans Enoksen brød ud af Siumut i 2014 brød ud af Siumut, fulgte Per Rosing-Petersen med og blev næstformand i Enoksens nye parti, Partii Naleraq.

Efter en flere kontroversielle udmeldinger, kulminerende med en udmelding i en debat i Inatsisartut, hvor han sammenlignede Grønland med det sydafrikanske apartheidstyre, røg Per Rosing-Petersen ud af Partii Naleraq i august sidste år.

Få måneder senere dukkede han op i det hensygnende Partii Inuit, hvor han omgående blev formand. Og nu skulle han ifølge KNR være på vej tilbage til Partii Naleraq.

Per Rosing-Petersen er især kendt for sine markante synspunkter omkring grønlandsk selvstændighed, dansk indflydelse i grønlandske forhold og samhandelsrelationerne med udlandet.

Han er ligeledes særdeles kritisk overfor lufthavns-infrastrukturen.