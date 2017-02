Partii Inuit i opløsning

Partii Inuits formand Per Rosing-Petersen forlader partiet, efter at have været formand i lidt over to måneder.

I den forbindelse forlader også fire andre medlemmer af partiet, Aannguaq Poulsen, Kasper Wille, Jens Peter Lange og Frederik Lange, oplyser Per Rosing-Petersen.

Per Rosing-Petersen fortæller til Sermitsiaq.AG, at han har forsøgt at samle partiet.

- Men jeg har ikke tid til at bruge mine kræfter på at løfte partiet samtidigt med at gøre op med de opgaver, som landet har brug for. Jeg vil hellere bruge mine kræfter på at arbejde mod den store ulighed i samfundet, end at prøve at løfte partiet, siger han.

Dog fortryder han ikke sin tid i Partii Inuit.

- Det er vigtigt at have platform i det politiske arbejde, og jeg har gjort mit arbejde for at samle partiet. Men der er splid i partiet, som jeg ikke vil være en del af, lyder det fra Per Rosing-Petersen, der ikke vil nævne konkret, hvad der virkeligt har sket i de seneste dage.