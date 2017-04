Forskere marcherer i Kangerlussuaq

Denne formiddag klokken 9.00 mødes en gruppe forskere i Kangerlussuaq med alle, der er interesserede i og ønsker at støtte videnskaben.

Læs: Millioner til forskning i Grønland

Her skal de ligesom grupper verden over deltage i en march, hvis formål er at bringe forkere tættere på befolkningen og skabe forståelse for naturvidenskabelige forskning.

Det er græsrodsbevægelsen March for Science, der står bag den verdensomspændende begivenhed. De ønsker mere opmærksomhed omkring videnskabens betydning for såvel fortiden som fremtiden.

Læs: Udspil: Nuuk skal være center for forskning

Der bliver i dag marcheret i videnskabens navn i over 500 byer.