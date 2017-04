Faste regler skal styrke behandlingen af misbrug

For første gang skal behandlingen af misbrug skrives ind i loven. Det foreslår naalakkersuisit for sundhed, Agathe Fontain (IA), der i dag fremlægger lovforslaget for Inatsisartut.

Formålet er, at klare regler og en central koordinering skal gør behandlingen mere effektiv og dermed spare både den enkelte og samfundet for store omkostninger.

LÆS: Lugter din kollega af sprut?

Misbrug koster dyrt

Det er næppe nogen stor nyhed, at især misbrug af alkohol ødelægger mange menneskers liv og koster samfundet dyrt. En analyse foretaget for Inatsisartut viste i 2014, at indsatsen burde gøres mere effektivt.

- Sammenfattende viser redegørelserne, at der er store samfundsmæssige gevinster ved en målrettet indsats, der kan nedbringe misbrug af rusmidler her i landet, skriver Agathe Fontain (IA) i sit fremlæggelsesnotat.

Redegørelsen gør det også klart, at alkohol koster menneskeliv, giver øget risiko for aborter, dødfødsler og hjerneskader hos fosteret.

LÆS: Styrket indsats mod alkohol og narko

Arbejdet er i gang

Arbejdet med at gøre behandlingen af misbrug af alkohol, hash og ludommani er allerede i gang. Således er man ved at opbygge regionale misbrugscentre i kommunerne og den centrale indsats er blevet samlet i Allorfik, som skal koordinere den samlede indsats.

Dette er sket med udgangspunkt af 'den nationale handlingsplan mod misbrug', der blev vedtaget i 2015.

Det er elementerne fra handlingsplanen, der nu bliver til lov.

- Formålet med lovforslaget er, at misbrugsproblemer identificeres tidligst muligt, at misbrugeren tilbydes misbrugsbehandling og at behandlingseffekten fastholdes, står der i fremlæggelsesnotatet.

LÆS: Aner ikke om misbrugsbehandling virker

Intet overblik over virkning af behandling

Da der hidtil ikke har været nogen lov på området, har reglerne for at give folk et tilbud om behandling været uklare. Samtidig har den paragraf, som man har benyttet, betydet at langt fra alle mennesker med et misbrug kunne få tilbudt behandling.

Nu gør loven det helt klart, at alle har ret til en behandling uden at skulle betale for det. Den beskriver reglerne for, hvornår man kan få tilbudt behandlingen.

Derudover skal der fremover indsamles oplysninger om, hvilke former for behandling, der rent faktisk virker. Hidtil har man i virkeligheden ikke vidst, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.