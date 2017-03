Styrket indsats mod alkohol og narko

Else Poulsen, der er uddannet psykolog og leder af Det Nationale Vejledningscenter i Nuuk, bliver ny formand for Alkohol- og Narkotikarådet.

Næstformand bliver Helga Andersen Iversen, som er uddannet som misbrugsbehandler. Helga er ansat ved Kofoed Skole i Nuuk. Sammen udgør de et kompetent formandskab med indgående kenskab til misbrug, og de alvorlige samfundsmæssige, familiemæssige og individuelle konsekvenser, som misbruget har.

Den enkelte har ansvar

Agathe Fontain, Naalakkersuisoq for Sundhed, anser rådet for at være en vigtig samarbejdspartner i indsatsen mod misbrug og hele forebyggelsen, og ved udnævnelsen pegede hun blandt andet på det uhensigtsmæssige drikkemønster der er i Grønland:

- Vi skal sammen arbejde for at få alle til at tænke på, hvordan vi drikker. Hver enkelt voksen må erkende, at hvis der drikkes for hurtigt og for meget på kort tid, så mister vi besindelsen og får black-out, som kan have alvorlige konsekvenser. Først med den erkendelse bliver det muligt at ændre den enkeltes drikkemønster. Børn ser hvordan voksne drikker, og børn gør som de voksne. Hver enkelt har et medansvar for at stoppe misbruget.

Arbejdspladsens ansvar

Agathe Fontain opfordrer også alle arbejdspladser til at udforme en rusmiddel-politik og ændre på samværsformen, så alkohol ikke længere bliver en omdrejningspunktet i samværet.

Allorfiit i alle kommuner

En af de helt store landvindinger på misbrugsområdet er etablering af Allorfiit/misbrugscentre i alle kommuner. Det første blev åbnet i Qaqortoq i starten af marts i år. Misbrugscentrene betyder at mange flere kan komme i behandling og dem som ønsker behandling behøver ikke længere rejse til Nuuk og opholde sig der i en længere periode for at få hjælp.

Fakta om Alkohol- og narkotikarådet

Alkohol- og narkotikarådet er et rådgivende organ indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, kontrol og behandling. Rådet følger den nyeste forskning og udviklingen indenfor misbrug af alkohol, narkotika og ludomani. Det rådgiver Naalakkersuisut og departementerne, og kommer blandt andet med forslag til mål og strategier indenfor misbrugsområdet.

Rådet har ni medlemmer. De fem er sagkyndige repræsentanter fra landslægeembedet, politiet, kommunernes landsforening og departementerne. Resten er udpeget af Naalakkersuisoq for Sundhed og repræsenterer børn og unge, idrætten, ludomani- og misbrugsbehandling.