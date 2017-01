Aner ikke om misbrugsbehandling virker

Selvstyret har i en årrække betalt godt 10 millioner kroner om året til misbrugsbehandling. Sidste år blev beløbet endda hævet til 20 millioner kroner. Dertil kommer kommunens andel.

Ingen registrering

Alligevel ved man faktisk ikke, hvad man har fået for pengene. Det er nemlig ikke blevet registreret, hvordan det er gået folk efter endt behandling. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål som Randi Vestergaard Evaldsen (D) har stillet.

- Succesrater har ikke tidligere kunnet vurderes, idet efterbehandlingen har været anonym og da der ikke var krav omkring registrering af behandlingssucces i det tidligere udbud, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) i sit svar.

Med andre ord er der ingen oplysninger om, hvor mange, der reelt er kommet ud af deres misbrug på grund af behandlingen eller hvilke behandlinger, der har haft de bedste resultater.

Database opbygges fra i år

Men det skal der rettes op på nu.

- Med oprettelse af Den Nationale Misbrugsdatabase i 2017 vil alle klienter, som er behandlet for offentlige midler, følges ved behandlingsstart, ved behandlingsslut og 3, 6 og 12 måneder efter endt behandling, skriver Agathe Fontain (IA) videre i sit svar.

Individuel indsats

I det hele taget fremgår det af svaret, at der i disse år sker en kraftig opgradering af misbrugsbehandling. Blandt andet skal den i væsentlig højere grad målrettes den enkelte. Det fremgår af den nationale handlingsplan for misbrugsbehandling, som netop er ved at blive ført ud i livet.

- Ifølge planen skal der være en bred vifte af tilbud til misbrugere, da deres behov varierer ud fra misbrugstype, men også ud fra alder og ikke mindst andre udfordringer i form af handicap, psykisk sygdom eller sociale problemer, skriver Agatha Fontain (IA) i sit svar.

Kommunale misbrugscentre skal være med til at styrke indsatsen. Det første blev åbnet i Qaqortog sidste år, i år kommer de i Sermersooq og Qeqqata og i 2018 sker det så i Qaasuitsup Kommunia.