Fængslet i to uger

Opdateret kl 11.50

To besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq er blevet varetægtsfængslet i Island i to uger.

Det skriver blandt andre det islandske nyhedsmedie Visir.is.

Læs også: Forsvarer: Det har været en lang nat

Ifølge mediet ruv.is er der mistanke om “kriminel adfærd”.

Afhørt i nat

Tre mænd blev i går anholdt på Polar Nanoq og er natten igennem blevet afhørt af det islandske politi. De to blev her til formiddag fremstillet for en dommer ved byretten i Reykjavik.

Læs også: Vittus: Situationen er alvorlig

Det fremgår endnu ikke, hvorvidt den tredje mand, hvis nationalitet ikke er offentliggjort, fortsat ønskes tilbageholdt.