Forsvarer: Det har været en lang nat

Det islandske medie Ríkisútvarpið har talt med de tre anholdte besætningsmedlemmers forsvarer.

Han fortæller, at det har været en lang nat for de anholdte, men at de ikke er blevet udspurgt hele natten idet politiet har afhørt dem på skift.

Forsvaren, Unnsteinn Eagle Elvarsson, kan ikke kommentere, hvad der er blev fortalt under afhøringerne.

Han oplyser dog, at hans klienter har fået en tolk stillet til rådighed og at afhøringerne er foregået på henholdsvis dansk og engelsk.