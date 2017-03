D: Sermersooq skal være en innovativ og udviklende kommune

Der mangler et iværksætterhus i Nuuk.

Det mener Demokraternes formand, Randi Vestergaard Evaldsen, der stiller op til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq.

Derfor vil være med til at etablere et iværksætterhus i hovedstaden, hvor kreative sjæle kan udfolde sig.

Ungdommen ønsker forandring

- Vores ungdom skriger på forandring. Det kan ikke passe, at de unge skal skræmmes ud af landet, fordi vi ikke lytter og ikke giver dem muligheder. Det vil jeg lave om på, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun mener, at udviklingen går i den forkerte retning i landet.

- Jeg hører alt for tit, at unge mennesker ønsker at bosætte sig i andre lande, fordi vi politikere simpelthen ikke er gode nok til at skabe et attraktivt samfund at leve i.

- Et iværksætterhus løser ikke alle de problemer vi har, men det er et lille skridt på vejen til, at vi som samfund og kommune kan skabe et attraktivt miljø for unge mennesker, og deres idéer. Muligheden for at udvikle og udfolde sine kreative idéer tror jeg er vigtig – nok vigtigere end mange gør sig klart, fremhæver Randi Vestergaard Evaldsen.

Vigtig faktor

Derfor mener hun, at det er vigtigt, at politkerne skaber rammerne for, at samfundets innovative og kreative evner får plads og rum til at udfolde sig.

- Vi snakker meget om selvstændighed i øjeblikket. Selvstændighed kræver at vi kan løfte os selv og vort land op på et andet økonomisk niveau end i dag. Her er ungdommen en meget vigtig faktor. Det er trods alt dem, der skal have lyst til at leve og bo i et selvstændigt Grønland, lyder det fra Randi Vestergaard Evaldsen.

