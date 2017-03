'Iværksætteri er vejen frem til udvikling'

Hvis Qeqqata Kommunia ikke vil åbne mere op til dem, der gerne vil starte egen virksomhed op, så vil kommunen agte bagud i forhold til Nuuk og Ilulissat.

Det siger Malik Berthelsen, der stiller op til kommunalvalget i Qeqqata Kommunia for Siumut.

Skal støttes bedre

- Kommunen skal være mere åben for de personer, der gerne vil drive private virksomheder. Flere borgere siger, at kommuen er for stillestående, mens der samtidigt gøres modstand til dem, der vil starte virksomheder op, siger han i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer han, at kommunen skal i højere grad skal støtte dem, der vil starte nye virksomher.

Væk med forhindringer

- Det skal være slut med at lave forhindringer til dem, der vil åbne virksomheder, for det vil være vejen frem, hvis de bliver støttet. Og hvis der er forhindringer, bør man finde muligheder sammen for at løse problemet, i stedet for at afvise projekterne allerede på forhånd, fremhæver Malik Berthelsen.

Han peger på, at der er flere udviklingsmuligheder indenfor turisme i Qeqqata Kommunia.

- Udviklingen kommer ikke af sig selv, for det er os selv, der skal skabe det. Lad os nu udnytte mulighederne sammen, lyder det fra Malik Berthelsen.