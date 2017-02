Efter harsk kritik: Politikere vil mødes med ung iværksætter

Sidste uge gik den unge iværksætter JJ Lennert-Sandgreen i et blogindlæg ud med en ramsaltet kritik af politikerne.

Han mener, at de blokerer for iværksættere og dermed for vækst i Grønland.

- Hver eneste af jer, og jeg mener hver eneste politiker, fejler, skriver han blandt andet.

Oplægget er klar

Nu vil flere politikere høre mere om, hvor JJ Lennert-Sandgreen mener, at de har fejlet.

- Jeg bliver .. bedrøvet over, at vi gør det så vanskeligt for vores ungdom, at skabe noget godtog stærkt - og at vi som samfund på den måde spænder ben for os selv og hinanden, skriver for eksempel borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup (IA) på facebook og inviterer JJ Lennert-Sandgreen på en kop kaffe.

Den unge iværksætter har allerede takket ja til invitationen.

Også Siumut har bedt om, at han holder et oplæg for partiet i april og det samme gælder for Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe.

Og i denne sande iværksætterånd er JJ Lennert-Sandgreen allerede klar til at fortælle politikerne om, hvor skoen trykker.

- Jeg har allerede første udgave af et slideshow klar, som jeg vil bruge, når jeg holder oplæg, fortæller han til Sermitsiaq.ag.

Slideshowet vil løbende blive opdateret efterhånden som JJ Lennert-Sandgreen får tilbagemeldinger på sit oplæg.

Advarsler om negative reaktioner

Efter at han offentliggjorde sit indlæg i sidste uge har iværksætteren været spændt på, hvordan det villle blive taget imod.

- Jeg må indrømme, at jeg var en smule bange for, hvordan reaktionen ville være. Men i første omgang var det altovervejende positive reaktioner.

JJ Lennert-Sandgreen fortæller, at en række andre iværksættere og erhvervsfolk har bakket ham op i deres kritik. Ikke alle af dem ønsker dig at stå frem, da de er nervøse for, hvad det vil betyde for deres fremtid.

Det offenlige har en så dominerende rolle i økonomien, at de nødig vil lægge sig ud med dem.

Også JJ Lennert-Sandgreen er blevet advaret om, at hans indlæg kan skade hans fremtid som iværksætter i Grønland.

Det har ført til et nyt indlæg fra hans side.

- Den risici var jeg personligt klar til at tage, da jeg gik igang med at skrive indlægget. Hvis det er tilfældet, understøtter det måske blot mit budskab :) Jeg håber naturligvis jeg stadigvæk har en plads til at leve og bidrage med hvad jeg kan, skriver han i det nye indlæg.

Andre rammer skal skabe vækst

Han vil nu forsøge at samle en gruppe af iværksættere og erhvervsdrivende, der kan fungere som bindeled til det offentlige og forklare, hvor forhindringerne for iværksætterne ligger.

JJ Lennert-Sandgreen vil med sine oplæg skabe en vilje hos politikerne til at skabe de rammer, der betyder at iværksættervirksomhederne kan udvikle sig til bærende piller på vejen mod økonomisk selvstændighed.

Han håber at historiebøgerne i fremtiden vil fortælle om de politikere, der skabte disse rammer.

- Det var disse politikere der skabte et attraktivt iværksættermiljø og et åbent erhvervsliv som bl.a. førte til at dette selskab blev stiftet og at dette selskab gik fra at være så lille til at blive så stor, altsammen en kulmination, der førte til et selvstændigt Grønland, skriver han i sit nye indlæg og er spændt på, hvem disse politikere bliver.

Foreløbig er han dog glad for, at de overhovedet vil lytte til ham. Han havde baturligvis håbet på, at han kunne råbe dem op; men havde nok frygtet, at flere ville gå i forsvarsposition.

- Det er helt fantastisk, at jeg nu kan præsentere mine visioner for dem, siger han.

JJ Lennert-Sandgreen håber, at han hen ad vejen kan komme rundt til alle partier og foklare dem, hvorfor selvstændighed, iværksætterånd og internationalt udsyn i hans verden hænger uløseligt sammen.