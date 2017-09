Atassuts lange nedtur

Atassut er ikke repræsenteret i Inatsisartut. For ikke så forfærdelig mange år siden ville den tanke have været aldeles utænkeligt. Men siden i går er det en realitet.

Navne som Otto Steenholdt og Lars Chemnitz er blot to af partiets tidligere profiler. Engang kunne Atassut samle omkring halvdelen af befolkningen, men de seneste mange år er tilslutningen gået støt tilbage.

Parti for Rigsfællesskabet

Atassut begyndte som politisk arbejdsgruppe op til folketingsvalget i 1977 som modvægt til det nydannede Siumut. Hvor Siumut kæmpede for grønlandsk selvstændighed, understregede Atassut samhørigheden med Danmark.

Ved folketingsvalget i 1977 fik Atassut 48 procent af stemmerne og Otto Steenholdt blev valgt og sad i alt 22 år i Folketinget. Siumut lå med 52 procent kun et mulehår foran. Atassut sad herefter på det ene grønlandske mandat frem til 2001, hvor IA kom ind i Folketinget.

I tæt konkurrence med Siumut

Atassut blev ligeledes repræsenteret i Landsrådet lige fra begyndelsen, selvom det først blev stiftet som parti i 1981.

Ved det første valg efter hjemmestyrets indførsel i 1979 var det Siumut og Atassut, der var hovedmodstandere. Det endte med 46,1 procent til Siumut og 41,7 procent til Atassut.

Men langsomt sivede vælgerne væk fra Atassut, som dog i 1995 stadig kunne forene 30,1 procent af stemmerne bag sig. Den efterfølgende regeringsdeltagelse sled dog tydeligvis på partiet, så i 1999 gik Atassut markant tilbage til 24, 9 procent. Ved det efterfølgende valg gik de yderligere tilbage til 18,4 procent.

Svært ved at finde ståsted

Med en støt stigende opbakning i befolkningen til grønlandsk selvstændighed og Demokraterne som det nye parti i den borgerlige lejr, fik Atassut i stigende grad svært ved at positionere sig. Og især efter hjemmestyrets indførsel begyndte det for alvor at gå ned ad bakken.

Ved valget i 2009 blev partiet halveret, og både 2013 og 2014 bød på yderligere tilbagegang, så det senest havnede på 6,4 procent, hvilket kun gav to pladser i Inatsisartut.

Profiler har forladt partiet

Mala Høy Kuko er desuden kun den seneste af lang række profiler, der har forladt partiet. I 1999 var det selveste Otto Steenholdt, der blev løsgænger i Landstinget efter interne stridigheder i partiet.

Finn Karlsen, der var formand fra 2005 til 2009 forlod i 2010 partiet til fordel for Siumut. En af hans efterfølgere på formandsstolen, Knud Kristiansen meldte sig ud af Atassut i januar i år og ind i Siumut måneden efter. Han havde overtaget formandsstolen midt stormvejret under Aleqa Hammonds misbrugsskandale, og havde svært ved at definerer retningen for sit parti.

I juni var det så tidligere naalakkersuisoq, Steen Lynges tur til at forlade partiet.

Kommunalt håb

Kommunevalget gav ellers Atassut lidt nyt håb midt i den tilsyneladende ustoppelige nedtur. Især den unge Aqqalu Clasen Jerimiassen imponerede i Avannaata Kommunia, men også Bentiaraq Ottosen i Kommune Kujalleq kun notere sig et acceptabelt resultat, selvom partiet sammenlagt gik tilbage i landets sydligste kommune. I Qeqqata Kommunia fik partiformand Siverth K. Heilmann et godt valg, men heller ikke her var det nok til at forhindre en samlet tilbagegang.

Hvis partiveteranen Siverth K. Heilmann sammen med de unge medlemmer vil genopbygge det hæderkronede parti, så venter der således en kolossal opgave forude.

Opgaven bliver ikke mindre af, at Atassut med Mala Høy Kuko også mister deres enlige plads i hovedstadskommunen, Sermersooq.