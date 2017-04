Populære kandidater redder Atassut

Der er nok efterhånden ikke mange, der kan huske, hvornår Atassut sidst har vundet et valg.

Både de seneste lamdstingsvalg og kommunalvalg fortæller historien om en støt tilbagegang.

Også ved dette valg går partiet tilbage,men med 1,1 procentpoint er tilbagegangen ikke så voldsom.

Det der kan have reddet partiet er, at de har haft opstillet nogle yderst populære kandidater.

To kandidater får 40 procent

To stikker særligt ud, nemlig den nyvalgte partiformand Siverth K. Heilmann og ungdomsformand Aqqalu Clasen Jerimiassen, der har været veritable stemmeslugere.

På den samlede topscorerliste overgåes de kun af IA-borgmester Asii Chemnitz Narup.

De to topscorer får tilsammen 1.126 ud af Atassuts 2.949 stemmer sammenlagt. Det er næsten 4 ud af 10 Atassut-stemmer, som Siverth K. Heilmann og Aqqalu Clasen Jerimiassen tegner sig for.

Enkelt-kandidater redder kommunale mandater

I Kommunqarfik Sermersooq er det især et godt personligt valg til Mala Høj Kúko, der sikrer partiets enlige mandat i kommunalbestyrelsen. Steen Lynge sikrer de resterende stemmer, der er nødvendige for at det rækker til et mandat.

Et lignende billede tegner sig i Qaasuitsoq Kujalleq, hvor Naja Petersen har fået mere end en tredjedel af alle Atassut-stemmer og sikrer partiets mandat i overgangsudvalget. Det sker oven i købet i den indflydelsesrige position som tungen på vægtskålen.

Unge kandidater

Og i Kommune Kujalleq et det Bentiaraq Ottosen, der sørger for at partiet fortsat sidder i kommunalbestyrelsen. Det sker i øvrigt med et stemmetal, der er næsten dobbelt så stort som tidligere partiformand, Gerhard Petersens.

Det er værd at bemærke, at to af de populære kandidater, nemlig Aqqalu Clasen Jerimiassen og Bentiaraq Ottosen er unge kandidater.

Så trods årelang tilbagegang er det nok lige tidligt nok, at afskrive det gamle hæderkronede parti.