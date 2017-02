Aalborg satser fortsat på grønlandstrafikken

Aalborg Havn A/S har store planer om at bygge en ny containerterminal på 180.000 kvadratmeter øst for det område, hvor den nuværende containerterminal ligger.

Baggrunden er, at Aalborg Havn regner med, at den nuværende kapacitet er opbrugt i 2022, fordi fragtmængderne i containertrafikken stiger.

Samtidig satser Aalborg på at fastholde grønlandstrafikken.

- Desuden vil Aalborg Havn forsøge at fastholde og udvikle transitgods primært til og fra Nordatlanten og sekundært til og fra Østersøen, skriver havnedirektør Claus Holstein således i en pressemeddelelse.

Royal Arctic Line blev i begyndelsen af måneden præsenteret for visionerne fra Aalborg. Der var dog ikke umiddelbart noget i dette, der overbeviste selskabet om at ændre planerne om helt andre sejlruter sammen med islandske Eimskip.

- Vi er blevet præsenteret for en grovskitse for visionerne og vi har set nogle tegninger, sagde direktør Verner Hammeken til Sermitsiaq.AG efter mødet.

RAL og Eimskip arbejder således fortsat hen mod et trafikmønster uden en egentlig basishavn.

Således vil både Reykjavik, Nuuk, Rotterdam og en dansk havn indgå i mønstret. Aarhus er i spil som den danske havn.