Aalborg Havn forsøger at gøre sig lækker overfor RAL

Aalborg vil gerne fortsætte med at sende containere til og fra Grønland, - også efter at den nuværende kontrakt udløber i 2022.

Det er tydeligt efter det tredje møde mellem parterne, der fandt sted i Nuuk i går.

Aalborg Havn præsenterede således et skitseforslag for, hvordan Grønlandshavnen skal udbygges for at håndtere større godsmængder.

- Vi har haft et – efter min mening – positivt og frugtbart møde i en respektfuld og imødekommende atmosfære, skriver direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein i en pressemeddelelse.

RAL afventer

RAL-direktør Verner Hammeken fortæller, at de har lyttet til Aalborg Havns planer.

- Vi er blevet præsenteret for en grovskitse for visionerne og vi har set nogle tegninger, siger Verner Hammeken til Sermitsiaq.AG.

Det har dog ikke været noget, der her og nu har overbevist ham om, at RAL skal fortsætte med Aalborg som basishavn efter 2022.

Under alle omstændigheder bliver hele trafikmønstret ændret efter, at RAL har indgået et samarbejde med islandske Eimskip.

Således vil både Reykjavik, Nuuk, Rotterdam og en dansk havn indgå i mønstret.

Nyt containerskib for stort

Allerede inden 2022 kan det dog blive aktuelt at sejle udenom Aalborg. Det sker når, det nye containerskib, som RAL og Eimskip har bestilt, skal sættes ind. Det kan nemlig ikke komme ind ad Limfjorden, som det ser ud lige nu.

Aalborg har redegjort for, at de kan uddybe Limfjorden, så skibet kan komme til kaj. Men det alene overbeviser ikke umiddelbart Verner Hammeken.

- Der skal mere til, for at vi vælger at sejle til Aalborg med det skib, fastslår han.

- Blandt andet kommer der gods fra Island og Færøerne, og her mangler vi at høre, præcist hvordan Aalborg Havn vil håndtere det, siger RAL-direktøren.

Nær fremtid endnu ikke drøftet

I efteråret opstod der en polemik mellem parterne om, hvorvidt RAL vil forlade Aalborg før 2022. Verner Hammeken gør det klart, at det spørgsmål endnu ikke er blevet drøftet mellem parterne.

- Aalborg Havn har meldt ud, at de forventer kontrakten overholdt frem til 2022. Indtil vi har drøftet spørgsmålet med hinanden, har jeg ingen kommentar til det, siger administrerende direktør i Royal Arctic LIne, Verner Hammeken.