Youtuber gør klar til jomfrurejse

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. november 2022 - 11:01

Josh Cahill drømmer at være ombord, når Norsaqs afløser, Tuukkaq flyver til Grønland første gang nogensinde. Og hans drøm bliver til virkelighed.

Han rejser nemlig fra Sri Lanka til Toulouse, Frankrig lørdag, hvor han skal være med til overleveringen af flyet fra flyfabrikken til Air Greenlands crew i næste uge. Dermed har han også en billet til turen, når Tuukkaq efter planen flyver på sin jomfrurejse fra Toulouse, Frankrig til Kangerlussuaq onsdag den 7. december.

- Missionen er lykkedes, var min første tanke da Katja (Vahl, red.) gav mig lov til at komme med på jomfrurejsen. Jeg har været med i et par overleveringer af nye fly, men den her gang bliver ret specielt. De fleste af mine følgere er enige i, at min video om Grønland er den bedste, jeg har lavet, så jeg glæder mig til arrangementet, fortæller Josh Cahill til Sermitsiaq.AG.

Fint arrangement i vente

Josh Cahill oplyser, at hans video om hans rejse fra Sri Lanka til Nuuk denne sommer for at overtale Air Greenland til, at han må være med ombord på jomfrurejsen, er blevet set af næsten 300.000 personer på youtube. Josh Cahill har 575.000 abonnenter på youtube og er dermed den mest sete flyanmelder på youtube.

- Ud fra programmet kan jeg allerede se, at det bliver en fantastisk overlevering og jomfrutur. Jeg er sikker på, at det bliver en stor dag for flyselskabet, landet og flynørderne fra hele verden, siger han.

Det bliver Josh Cahills anden rejse til Grønland, hvor han planlægger at være i landet i to dage efter jomfrurejsen.

Tuukkaq er yndlingsmodeltype

Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at Grønland og naturen, samt byerne skaber ro i hans ellers så travle liv. Han planlægger allerede nu sin tredje rejse til Grønland.

- Jeg elsker, hvor roligt der er i Kangerlussuaq, og jeg er rørt over hvor venlige menneskene er. Selv Nuuk, der er en lille, men pulserede hovedstad, har sin egen unikhed og så forskellige livstil på et sted. For en som mig, der bor i en storby i Asien er Grønland den rene terapi for min sjæl, fortæller Josh Cahill om sin første oplevelse af Grønland.

- Jeg skal helt klar tilbage til Grønland efter denne tur, for der er så meget at opleve udover flyet Airbus A330-800.

Han oplyser, at han stadig får beskeder, når billeder af en Airbus A330-800, som er den samme type fly som Tuukkaq, bliver lagt op på de sociale medier. Flytypen af Josh Cahills yndlingsfly.