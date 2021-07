Wangenheim: Embedsmand pressede sig til vacciner

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. juli 2021 - 11:33

22. juli havde Nuuk-borgere taget opstilling ved USK-skolen så tidligt som klokken 9 om morgenen, i håb om at de fem timer senere, når vaccinationscenteret åbnede, kunne få en af de eftertragtede vacciner mod coronavirus.

Det var dog ikke nødvendigt for borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) og tre af hendes embedsmænd at stå i timevis og vente i regn og blæst.

Charlotte Ludvigsen har undskyldt for, at hun sammen med embedsfolkene sprang køen over og fik vaccinen, men sagen er værre, end borgmesteren umiddelbart fortæller.

Det siger vaccinationskoordinator og politiker Anna Wangenheim (D) til Sermitsiaq.AG. Hun understreger overfor Sermitsiaq.AG, at hun udtaler sig om sagen på baggrund af sin stilling som vaccinationskoordinator og ikke som politiker.

Kommune tilbød hjælp

Ifølge Anna Wangenheim havde kommunen tilbudt at hjælpe med massevaccinereingen af borgerne.

Kommunen havde tilbudt at hjælpe med at opstille ”soldater” samt markeringer til køen og ligeledes være der, indtil vaccinationerne var slut samt sikre ro og orden i skolegården og langs køen.

Men den hjælp blev bragt i spil, da nogle embedsmænd og borgmesteren forlangte at blive vaccineret før vaccinationsstedet officielt åbnede - selvom der stod en lang kø af borgere, der havde ventet i timevis.

- Der bliver sagt noget i dur med: ”Så stopper vi bare samarbejdet her" og "så kan vi ikke hjælpe jer med den kø derude”, skriver Anna Wangenheim i en redegørelse, som Sermitsiaq.AG har fået.

Efterladt i vanskelig situation

Truslen efterlod Anna Wangenheim i en vanskelig situation:

- Jeg oplevede at stå i en situation, hvor der kun var to valg. Enten at holde fast i mit princip om lige adgang og lige mulighed og derved risikere at aflyse helt dagens vaccinationer og blæse en endnu større konflikt op udenfor, og ikke mindst stå i en kæmpe sikkerhedsmæssig risiko for, at køen blev endnu mere kaotisk, skriver Anna Wangenheim og fortsætter:

- Eller også måtte jeg bøje mig og forhåndsgodkende de første fire pladser udenom den almindelige kø. En kø som startede allerede lige efter klokken ni om formiddagen, før vi åbnede klokken 14.

- Jeg valgte – i en akut situation – at vælge det konfliktnedtrappende valg og lod dem vaccinere for at sikre at øvrige 600 andre borgere kunne få en vaccine.

Afviser at trusler handlede om vaccine

Annq Wangenheim er harm over optrinnet:

- Mange gravide, ammende og dårligt gående måtte vente forgæves i flere timer, fordi de mente sig mere værdige i at få en vaccine, skriver hun.

I et skriftligt svar afviser Kommuneqarfik Sermersooq, at truslerne handlede om at få embedsfolkene og borgmesteren vaccineret:

- Det er korrekt, at der blev udvekslet meget hårde ord om mellem den pågældende embedsmand og Anna Wangenheim den dag, men truslen om at trække samarbejdet handlede om kommunes utilfredshed med organisationen af arrangementet, lyder det fra kommunens kommunikationsafdeling.