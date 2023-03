Efter volds-statistik: Salgstidspunkter for alkohol skal muligvis ændres

Anders Rytoft Torsdag, 16. marts 2023 - 11:46

Volden, som i høj grad bliver begået under indflydelse af alkohol, dominerer natten til lørdag.

Det fremgår af tallene i årstatistikken fra Grønlands Politi. Men der findes ifølge politidirektør Bjørn Bay greb, som kan bringe antallet af voldsanmeldelser ned. En ændring af salgstidspunkter for alkohol kunne for eksempel være en mulighed, mener han.

En bemærkning, som Sermitsiaq.AG har fremlagt for Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed.

På vegne af hende oplyser Peter P. Olsen, naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, i et skriftligt svar:

- Mimi Karlsen har gennem embedsværket sat gang i en proces vedrørende opdatering af blandt andet alkohollovgivningen.

Politiske overvejelser

Naalakkersuisoq oplyser, at der er inviteret til møde med en arbejdsgruppe, der i deres daglige virke er i berøring med befolkningens alkohol- og nikotinforbrug.

Formålet er, at de kan komme med deres input til, hvad de finder hensigtsmæssigt at tilpasse i den nugældende lovgivning set fra deres fagperspektiv. Det drejer sig for blandt andre om repræsentanter fra Allorfik, Paarisa og Grønlands Politi med flere.

Når Naalakkersuisut har modtaget de enkelte input og sammenholdt dem med de sundhedsfaglige anbefalinger, vil man fra politisk side vurdere, om der skal ske ændringer i lovgivningen vedrørende salgstidspunkter, samt om der findes andre relevante tiltag som kan bringes i anvendelse.

Stramninger er ikke nyt

En lovændring kan nemlig ikke stå alene, skriver Peter P. Olsen.

Han oplyser, at når man har undersøgt de mulige tiltag nærmere, vil Mimi Karlsen sammen med resten af Naalakkersuisut beslutte, hvad der skal gøres for at løse udfordringen med at bringe antallet af voldsanmeldelser ned, særligt natten til lørdag.

Tilbage i 2018 forsøgte Naalakkersusiut sig med stramninger af alkoholloven, som igen blev lempet året efter på grund af protester og blandt andre Demokraternes indædte modstand.