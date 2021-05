Voldeligt klip deles på Tik Tok

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 06. maj 2021 - 12:44

Et voldeligt klip deles i øjeblikket på Tik Tok. Det bekymrer politiet og organisationer. De opfordrer derfor forældre til at være opmærksomme på hvad deres børn ser på de sociale medier.

Ting der begynder på de sociale medier kan få alvorlige konsekvenser for børnene ude i det virkelige liv, advarer politiet.

- Den grove tone på sociale medier kan være en glidebane mod kriminel eller anden skadende adfærd uden for det digitale rum, hvor fx voldshandlinger og selvmord kan udspringe af en adfærd, der er startet på sociale medier. Vi ser derfor meget alvorligt på de tendenser, der er i børns risikoadfærd på sociale medier,” siger Mikkel Høj Svendsen, som er leder for forebyggelse og analyse i Grønland Politi.

Videoer der deles kan blive spredt meget hurtigt og kan føre til en grov mobning af de involverede.

Tusaannga Hvis du har brug for hjælp eller vil snakke med nogen kan du kontakte Tusaannga på 80 11 80 eller SMS til 1899. Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 09:00 – 22:00 Fredag kl. 09:00 - 04.00 Lørdag kl. 16:00 – 04:00 Søndag kl. 16:00 – 22:00

Bekymrende tendens

Paarisa opfordre blandt andet forældrene til at lære deres børn om at sætte grænser, også på de sociale medier. Videoerne kan nemlig have en alvorlig konsekvens i børnenes adfærd til hinanden, oplyser Paarisa.

-Vi ser en bekymrende tendens til at sociale medier bruges til at børn og unge udfordrer hinanden til selvskadende adfærd. Hvis man ikke følger udfordringerne, kan konsekvensen være udelukkelse af fællesskabet. Den form for gruppepres skal forældre være særligt opmærksomme på at tale med deres børn om, siger den fungerende afdelingschef i Paarisa, Tina Evaldsen.

Forældrenes rolle er vigtig

Forældrene kan skabe gode rammer for børnenes adfærd på de sociale medier. De opfordres derfor til at hjælpe deres børn med at sætte grænser og vise interesse for barnets brug af de sociale medier.

Gode råd fra PiSiu til forældre: