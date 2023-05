VM-kvalifikation: Kampene bliver streamet på nettet

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 24. maj 2023 - 14:58

Det er første gang, Grønlands kvindelandshold skal kæmpe om en billet til VM i håndbold på hjemmebane. Men det er ikke det eneste nye i denne turnering. For det er også første gang, at et lokalt firma skal stå for streaming af kampene.

Indtil nu har det været KNR, der plejer at sende større sportsbegivenheder i Grønland. Men denne gang bliver det ikke på Tdet såkaldte flow-TV, at borgerne kan følge med i kvindernes håndboldkampe under kvalifikationen til VM.

Vist på internettet

I stedet bliver kampene streamet, hvor et lokalt produktionsselskab står for opgaven.

- Opgaven er kæmpestor for os, og det er også den største opgave vi indtil videre har fået. Så selvfølgelig sagde vi ja, da TAAK (håndboldforbundet) tilbød os opgaven, siger Anders Berthelsen, medejer af Takulaa Streaming, der skal streame og producere kampene.

LÆS OGSÅ: Grønland gør klar til VM-kvalifikationer i Nuuk

Udsendelser af kampene vil dermed blive sendt direkte via Youtube, og der vil være mulighed for at følge kampene gennem TAAK’s hjemmeside. De lande, der deltager til turneringerne i juni får mulighed for at linke sig ind på streamingen, så de også kan følge med.

Takulaa Streaming beskæftiger sig med fjernkommunikation under møder og live-streaming af konferencer eller foredrag, så flere kan være med online sammen.

Mulighed for udvikling

Det betyder atkvalifikationsrunder til VM i håndbold er en opgave, der er meget større end Takulaa Streaming er vant til, fortæller Anders Berthelsen og Pierre Minik Lynge.

- Opgaven giver os en mulighed for at udvikle vores kompetencer indenfor udsendelser og streaming. Vores virksomhed får også en stor mulighed for at udvikle sig og prøve kræfter med at live-streame større begivenheder, fortæller Anders Berthelsen.

Han understreger, at udsendelsen stadig vil være med vært, sportskommentator og kommentarer fra trænere og spillere, som vi kender det fra sports-TV.

- Vi er utrolig glade for, at vi kan være med til, at et lokalt firma i Grønland kan forfølge deres drømme på den måde. Det bliver spændende at følge dem, når de skal dække kvalifikationsturneringen, siger formand for TAAK, Carsten Olsen.

Kvalifikationsrunderne bliver afviklet i dagene 5.-11. juni i Inussivik.