VM-kvalifikationer: Grønlands første udfordrer er Canada

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. maj 2023 - 12:44

Grønland skal forsvare sit mål på hjemmebane mod Canada som det første hold. Det står klart efter programmet for VM-kvalifikationer i kvindehåndbold ligger klar.

Første kamp fløjtes i gang mandag den 5. juni klokken 17.00, hvor Cuba og Mexico mødes. Efter kampen er der åbningsceremoni, derefter fløjtes kamp nummer to i gang klokken 20.00, hvor Grønland møder Canada.

Landstræner Anders Friis påpeger, at det bliver svært at vurdere og forberede op til modstanderne:

- Vi ved principielt ikke, hvilke spillere, som Canada udtager til VM-kvalifikationerne. Sidst, vi mødte Canada, var det ungdomsholdet vi spillede mod. Men vi ved ikke, om det er det samme hold, vi skal mødes, derfor er det lidt svært at vurdere, hvilket niveau holdet ligger i, siger Anders Friis.

Cuba er favoritter

Hvad der er mere sikkert er, at Cuba er favoritter til at snuppe billetten til VM i håndbold for kvinder.

Grønland skal møde Cuba i deres anden kamp, som bliver tirsdag den 6. juni klokken 20.00. Og her bliver det spændende, hvor længe Grønland kan holde stand, understreger landstræneren.

- Cuba er meget, meget dygtige til deres håndbold, og kvindeholdet er favoritter til at vinde kvalifikationsturneringen. Det er derfor spændende, hvordan vores landshold vil klare sig, når de møder Cuba på andendagen, siger Anders Friis.

Heppesang på vej

Grønlands Håndboldforbund, TAAK, oplyser i en pressemeddelelse, at kampprogrammet snart bliver lagt ud på deres hjemmeside og Facebook. Billetsalget til kampene, der bliver holdt i Inussivik i dagene 5.-11. juni er allerede i gang.

- Det er noget meget specielt at kæmpe for flaget og vores land. Vi ved, at pigerne vil kæmpe alt hvad de kan. Vi vil uanset udfaldet være meget stolte af dem, skriver TAAK og oplyser at Grønlands kvindelandsholdssang vil blive offentliggjort til VM-kvalifikationerne.

Cuba, Mexico, Canada og USA gæster Grønland til VM-kvalifikationerne, og TAAK håber, at befolkningen og publikum vil byde gæsterne godt og give dem en god oplevelse.

Holder sig fit og skadefri

Mens der tælles ned til kampstart står den på træning for kvindelandsholdet. Anders Friis påpeger, at det har været svært at vurdere den seneste udvikling blandt spillerne, da grønlandsmesterskaberne blev afholdt for bare et par uger siden. Til gengæld er han tilfreds med pigernes indsats under samlingerne:

- Jeg kan helt tydeligt se god udvikling for de enkelte spillere, hver gang vi har en samling. Vi kigger på vores egen teknik og vores håndbold op til kampene, og pigerne holder sig fit og skadesfri. Det går rigtig fint og vi fokuserer på pigernes træning af hver deres spidskompetencer, fortæller Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

TAAK håber, at der vil være stor opbakning i Inussivik, i stuerne og i forsamlinger.