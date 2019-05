VM i Kina: Stor interesse til grønlandske spillere

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 19. maj 2019 - 15:25

Det blev til fem nederlag i fem kampe til Grønland, der i dag, søndag, spillede deres første VM for blandet hold i Kina.

Sermitsiaq.AG har talt med landstræner Rune Svenningsen efter deres kamp mod Macao.

- Vi tabte til bedre modstandere, for de var mere boldsikre og spillede i en højere tempo. Men vores alle spillere kæmpede og spillede gode kampe, siger han.

Fantastisk stemning

Det grønlandske landshold spillede kamp, mens hjemmeholdet Kina samtidigt spillede i den store hal.

- Hallen var fyldt med mennesker og der var en fantastisk stemning. Jeg havde det svært med at kommunikere med spillerne, da der var en højlydt stemning. Vi har aldrig oplevet en så fantastisk kulisse, fremhæver Rune Svenningsen.

Stor interesse til spillerne

Det grønlandske landshold ankon til Kina torsdag.

- Alle har det godt. Der er 35 grader udenfor, mens der er omkring 20 grader inde i hallen. Vi er omgivet af store stjerner, for vi ser spillere, der har vundet VM og Olympiske medaljer under deres træning.

- Der er en stor interesse omkring vores hold, hvor spillerne har givet flere interviews til de kinesiske medier. Mange her undrer sig over, hvorfor et så stort land som Grønland kan have så få indbyggere, fortæller Rune Svenningsen.

Musik under interview

Den kinesiske stats-tv CCTV vil lave et stort tv-indslag om Grønland, oplyser badmintonforbundet.

- Efter kampen i dag, ønskede de at lave et interview med spillerne Jens-Frederik Nielsen og Frederik Elsner, landstræner Rune Svenningsen og formand Michael Kleist. Kineserne har hørt, at Frederik Elsner også spiller musik, så der arbejdes på, at han kan spille et af sine numre til interviewet. Interviewet indspilles efter kampen mod Kazakstan på tirsdag, meddeles det.