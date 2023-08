VM-bronzevinder: Det er en vild oplevelse

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 31. august 2023 - 14:35

Grønland er blevet sat på verdenskortet efter de grønlandske repræsentanter i verdensmesterskaberne i taekwondo i Kazakhstan mandag den 21. august kunne hive en bronzemedalje med hjem.

Manden, der nu kan kalde sig en af verdens bedste i disciplinen tul, under bæltekategori 4. dan er 33-årige Lars Lennert Abelsen.

- Det er en vild oplevelse at vinde bronze i min disciplin. Jeg er virkelig glad for min præstation under verdensmesterskaberne. Det har været mit mål i flere år, og jeg er glad for at kunne nå det i seniorgruppen, fortæller Lars Lennert Abelsen fra Nuuk.

Omkring 20 taekwondo-udøvere har deltaget under den kategori, hvor Lars Lennert Abelsen har sikret sig en bronzemedalje, og han har vundet over lande som Rusland, Argentina og Grækenland.

- De er nogle disciplinerede taekwondo-udøvere med flere års erfaring i sporten. Under kampene var fokus at holde øje med deres teknik. Det er en vild oplevelse at kunne vinde over de store lande, fortæller Lars Lennert Abelsen.

På vej til veteranerne

Lars Lennert Abelsen har i flere år udøvet taekwondo og har stor erfaring indenfor internationale kampe. Han har før kæmpet sig op på top fem i kampene, men er glad for at nå længere op denne gang.

- Jeg har stadig et par år i aldersgruppen seniorer. Men det bliver virkelig spændende at komme op i veteranernes rækker, når jeg fylder 35 år. Lige nu er fokus selvfølgelig at holde min form, og fortsætte min udvikling, siger han.

Han fortæller, at træning op til verdensmesterskaberne har været intense de seneste mange måneder.

- Det er en god forsmag, før jeg kommer i veteranernes rækker. Nu fokuserer jeg på min teknik og disciplin, så jeg kan udvikle mig endnu mere. Det er meget spændende, hvordan jeg kommer til at slutte min tid i aldersgruppen seniorer til næste år. Jeg vil helst opnå samme gode resultater, siger Lars Lennert Abelsen.

Inukkuluk G. Lennert har også deltaget disciplinen tul i bælte kategori 2. Dan, hvor han dog røg ud mod Grækenland med blot få point før finalerne.