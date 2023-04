EM i Taekwon-Do: Grønland stiller op med fire deltagere

Kassaaluk Kristensen Mandag, 17. april 2023 - 16:46

Fire landsholdsudøvere i Taekwon-Do er mandag den 17. april ankommet til Italien for at deltage til Europamesterskaber i Taekwon-Do.

De skal deltage i Europamesterskaberne i Jesolo, Italien i dagene 19.-23. april i fire discipliner.

Det oplyser Grønlands Taekwondo Forbund i en pressemeddelelse.

Taekwondo-udøverne repræsenterer Grønland med eget flag ved EM.

Deltagerne er:

Lars Lennert-Abelsen, i disciplin tul 4. dan i sort bælte

Inukkuluk G. Lennert, i Tul 2. dan i sort bælte

Maasi Davidsen, frikamp i vægtklasse under 71 kg

Heidi Scivoli, frikamp i vægtklasse under 57 kg.

- De tre mandlige deltagere har stor erfaring i internationale kampe i Taekwondo. For eksempel har Maasi Davidsen tidligere vundet bronze i frikamp i VM før covid-19. Også Lars Lennert-Abelsen har flere års kamperfaring. Det er første gang, Heidi Scivoli skal deltage til en større international kamp. Det bliver spændende, siger landstræner i Taekwon-Do, Angutinnguaq Hegelund-Tittussen til Sermitsiaq.AG.

Test efter nedlukninger

Grønlands landshold har ikke kunnet deltage i de internationale mesterskaber de seneste par år på grund af covid-19-nedlukninger. Landstræner Angutinnguaq Hegelund-Tittussen oplyser, at det er svært at vurdere, på hvor højt niveau, modstanderne kommer til at ligge til Europamesterskaberne. Det samme gælder den grønlandske delegations niveau:

- Det er først ved de kommende Europamesterskaber, at vi kan vurdere, hvor højt de grønlandske udøveres niveau ligger. Det bliver også spændende at se, hvordan udviklingen er gået for vores modstandere under covid-19. Nu tester vi vores niveau, siger Angutinnguaq Hegelund-Tittussen.

Han oplyser, at Grønlands Taekwon-Do Forbund arbejder på at sende en delegation til VM i Taekwon-Do, der bliver afviklet Kazakhstan i august.