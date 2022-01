Vivian: Der bør dæmmes bedre op for corona-smitte

Thomas Munk Veirum Torsdag, 06. januar 2022 - 13:03

Naalakkersuisut burde indføre flere restriktioner for at begrænse smitte med coronavirus her i januar, mener Vivian Motzfeldt (S).

Hun peger på, at borgere her i landet lever under til tider besværlige trafikale forhold, som i januar kan være endnu vanskeligere end ellers. Det betyder, at mange mennesker ikke bare lige kan frekventere sundhedscentrene, og derfor bør myndighederne anstrenge sig ekstra meget for at begrænse smitte med coronavirus i denne tid.

LÆS OGSÅ: Múte præsenterer nye corona-regler

Coronasmitten har den seneste tid været højere end på noget andet tidspunkt i epidemien, og konkret efterlyser Siumuts næstformand, at der indføres regler for undervisningen i folkeskolen. Det kunne eksempelvis, at der indføres hjemmeundervisning helt eller delvist for nogle af klassetrinene, siger hun:

Kig på Danmark

- Smitten sker meget blandt børn. I januar kunne man for eksempel dele eleverne. Vi har også prøvet hjemmeskole. De store kunne så have deres undervisning fordi de skal til eksamen til sommer, uden at have de små med. Bare for at slippe nemmere igennem januar.

- Man kan med fordel se på Danmark, der har indført en lang række regler og anbefalinger, og som derfor er klar til, at børnene kommer tilbage i skole, siger Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: 270 nye smittetilfælde onsdag

Tidligere i denne uge præsenterede formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA) en række nye restriktioner på grund af den udbredte coronasmitte. Restriktionerne handler om brug af coronapas og mundbind, og loft over antal personer, der må opholde sig i visse offentlige lokaler, kun for byer og bygder, hvor der indenfor de seneste 14 dage har været smitte fra ukendt smittekilder.

Testindsats bør styrkes

Men Vivian Motzfeldt mener ikke, at Naalakkersuisut har gjort nok, selvom at den nye variant Omikron ifølge flere studier giver et mildere sygdomsforløb. Vivian Motzfeldt mener, at Naalakkersuisut også burde have styrket testkapaciteten mere:

- Hvorfor ikke samle folk, der kan hjælpe med at teste. Jeg vil også gerne være med til at hjælpe som frivillig for at udvide testkapaciteten. Men det er heller ikke blevet hørt, siger Vivian Motzfeldt.

I det hele taget føler hun, at Naalakkersuisut og koalitionspartierne ikke har lyttet nok til de øvrige partier. Vivian Motzfeldt fortæller, at hun deltog på vegne af Siumut ved et møde 30. december om nye restriktioner:

- Hvis man har den hensigt, at partiledermøderne bare skal bruges til at godkende det, der i forvejen er bestemt af Naalakkersuisut, så synes jeg ikke, det er i orden, siger Vivian Motzfeldt.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut til kritikken.