Vittus: Urimelig kritik af finansloven

Det er urimeligt at hævde, at Naalakkersuisut overhørte en advarsel fra Økonomisk Råd og overbudgetterede indtægterne fra fiskeriet i årets finanslov. Det skriver naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, i en pressemeddelelse.

Vittus Qujaukitsoqs meddelelse er en reaktion på en artikel her på siden med overskriften ”Finanslov: Politikere overhørte advarsel”.

Artiklen handler om, at Økonomisk Råd i sin rapport for 2019 påpegede, at finansloven efter rådets mening ikke levede op til et forsigtighedsprincip, når det kom til de budgetterede indtægter fra fiskeriet:

- Forslaget til finanslov for 2020 lever ikke op til et sådant forsigtighedsprincip. Der budgetteres med indtægter fra ressourceafgifter på 399 mio. kr. eller kun lidt mindre end det meget høje provenu på 425 mio.kr. opnået i 2018. Samtidigt budgetteres der blot med et beskedent overskud på 6 mio. kr. på Drifts- og Anlægsbudgettet, skrev Økonomisk Råd i sin rapport.

Behov for flere betydende erhverv

Rådets pointe var, at Landskassen ikke må blive afhængig af, at fiskepriserne forblev høje, fordi Grønlands Økonomi vil blive ekstra sårbar overfor udsving i priser på fisk.

Men det er en forkert konklusion, lyder det fra Vittus Qujaukitsoq:

- Økonomisk Råds vigtigste budskab var således ikke, at finanslovsforslagets indtægter fra fiskeriafgifter var overbudgetterede, men derimod at der er behov for at diversificere landets økonomi, så vi får flere økonomisk betydende erhverv end fiskeriet. Dét er Naalakkersuisut fuldstændigt enige med rådet i, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Store prisfald

Ifølge eksportører i fiskeindustrien, som Sermitsiaq.AG har talt med, har coronakrisen sendt reje-priserne ud i et prisfald på mellem 20 og 30 procent.

Om det skriver Vittus Quajaukitsoq:

- Den globale fiskebranche har generelt tilkendegivet, at corona-krisen har affødt store prisfald på foodservice-segmentet (restauranter, kantiner m.m.). Og omvendt har der været konstante eller mindre prisfald til detail-segmentet (salg af fisk til supermarkeder).

- At prisudviklingen har udviklet sig på denne måde, har ingen anerkendte fiskeriøkonomer eller fiskerierhvervet forudset. Af selv samme årsag er det ikke rimeligt at hævde, at vi skulle have forudset disse prisfald, skriver Vittus Qujaukitsoq.