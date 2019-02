Vittus: Stillingsopslag følger reglerne

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. februar 2019 - 09:26

Partii Naleraqs fremførte i sidste uge en harmdirrende kritik mod Naalakkersuisut, fordi partiet er af den opfattelse, at stillingsopslagets udformning ikke følger et cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen.

Partiet kaldte stillingsopslaget ”ulovligt” og begrundede det med, at der ikke var sat som krav til kompetence, at ansøgere skal beherske grønlandsk og have kendskab til grønlandsk samfund og kultur.

Vittus Qujaukitsoq henviser til samme cirkulære, når han argumenterer for, at jobopslaget følger gældende regler.

- I stillingsopslaget er det tilsvarende anført, at departementschefen, foruden faglige og ledelsesmæssige kompetencer, skal have indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog, skriver Vittus Qujaukitsoq i en pressemeddelelse, hvor han tager til genmæle mod Partii Naleraqs heftige kritik.

Uddybning

Han uddyber:

- Derudover er det fremhævet i stillingsopslaget, at der lægges vægt på egenskaber hos ansøgeren som personlig integritet, autoritet, uddannelse samt at det vil være en fordel, hvis kandidaten behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

- Det er min klare opfattelse, at stillingsopslaget er udformet i respekt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende i ansættelsescirkulæret.

Hvem har ret?

Det kan for menigmand være svært at gennemskue, hvem der måtte have ret, når begge parter henviser til samme cirkulære.

Stillingsopslaget vedrører den magtfulde toppost i centraladministrationen, som Søren Hald Møller i dag har. Han er åremålsansat for fire år, hvilket er årsagen til at stillingen nu opslås. Om Søren Hald Møller vil søge sin egen stilling, vil han ikke oplyse og begrunder det med, at der er tale om et personligt anliggende.