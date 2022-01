Vittus klar til at jagte nye underskrifter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 26. januar 2022 - 07:44

Efter flere måneders tavshed melder formand og partistifter Vittus Qujaukitsoq, at han er klar til at jagte nye underskrifter, så Nunatta Qitornai igen kan blive opstillingsberettiget og få lov til at stille op ved næste valg.

Det fortæller Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG:

- Vi skal ud og samle underskrifter igen. Vi skal starte forfra, og det er ikke så nemt, men det skal vi nok kunne klare, siger han.

Sermitsiaq.AG har talt med partiformanden i anledning af, at partiets regnskab efter adskillige måneders forsinkelse nu er blevet offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside.

Forsinket regnskab

Regnskabet skulle have været afleveret til offentliggørelse 30. juni sidste år, men Vittus Qujaukitsoq forklarer, at det først er afleveret for nylig, fordi aktiviteten i partiet har været sat på lavt blus, efter at partiet ikke fik nogen mandater ved inatsisartutvalget i foråret samt på grund af corona-pandemien.

Økonomisk ser partiet ud til at være godt rustet. Partiet kom ud af 2020 med et overskud på 324.793 kroner, og overskuddet videreføres i partiet, således at partiets egenkapital stiger til 610.176 kroner.

- Det er et pænt overskud og en solid egenkapital, siger Vittus Qujaukitsoq om regnskabet.

Vil hente underskrifter i løbet af foråret

Og efter en tænkepause er partistifteren klar til igen at gå på jagt efter underskrifter. Partiet fik 639 stemmer ved inatsisartutvalget i foråret 2021 og opnåede ikke genvalg. Derfor skal partiet igen ud og hente underskrifter for at blive opstillingsberettiget:

- Jeg går i gang med at få de nødvendige underskrifter her i løbet af foråret, lyder det fra partistifteren.

Nunatta Qitornai mistede en markant politiker i efteråret, da profilen Aleqa Hammond offentliggjorde, at hun havde forladt partiet og meldt sig ind i sit gamle parti Siumut.

Vittus Qujaukitsoq var sidst ude at samle underskrifter forud for inatsisartutvalget i foråret 2018, hvor Nunatta Qitornai opnåede et mandat og efterfølgende blev en del af daværende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsens koalition.