Exit sender Vittus i tænkeboks

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 08. april 2021 - 08:16

Begge partier, der blev etableret forud for Inatsisartutvalget i 2018, fik ikke nok stemmer til at komme ind i Inatsisartut i denne omgang.

Nunatta Qitornai har samlet 639 stemmer, men stemmerne er ikke nok til, at partiet kan mønstre et mandat i Inatsisartut.

Formanden Vittus Qujaukitsoq fik 269 personlige stemmer, hvilket er et vælgerfald på over 400 stemmer i forhold til Inatsisartut valget i 2018. Og vælgerlussingen er til at tage og føle på:

- Vores parti har været med til at tage svære beslutninger i den seneste valgperiode, som kan være upopulære hos vælgerne. Og den pris betalte vi i går, og det tager vi til efterretning, siger Vittus Qujaukitsoq. Han har igennem en årrække været Naalakkersuisoq for finanser.

Det er ikke lykkedes for partiet at komme ind i Inatsisartut eller kommunalbestyrelserne i Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq, hvor de stillede op.

Partiets rødder skal udvides

Han forklarer, at den manglende vælgertilslutning til dels kan skyldes partiets store ansvar i de tidligere koalitioner, men også for lidt engagement i nogle kommuner. Derfor vil partiet nu arbejde for at etablere flere afdelinger i landet, så partiets medlemmer kan udvides.

- Partiet kan jo ikke overleve uden afdelinger. Vi så i gårsdagens valg, at vores strategi med at stille kandidater op til to kommuner og til Inatsisartut er en alt for stor mundfuld for partiet. Det koster stemmer, da vi ikke kan løfte de store valg, siger Qujaukitsoq.

Først vil han dog slappe af og fundere over, hvad han så vil frem til næste valg.

Samarbejdspartiet med færrest stemmer

Også Samarbejdspartiet har tabt flere stemmer siden sidste valg til Inatsisartut. Med blot 375 stemmer til partiet er der langt til at kunne mønstre et mandat i Inatsisartut.

Partiets formand, Tillie Martinussen har mønstret 180 stemmer, og har dermed 300 færre stemmer i forhold til valget i 2018.

Partiet har valgt at fokusere på Inatsisartutvalget og dermed ikke opstillet kandidater til kommunerne i år. Det er ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra partiformand Tillie Martinussen.