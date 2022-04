Visit Greenland skrotter direktør

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 31. marts 2022 - 17:17

Visit Greenland konstituerer en ny direktør, som er selskabets næstformand Anne Nivíka Grødem.

Selskabets begrundelse for at sige farvel til den afgående direktør er, at selskabet gerne vil fokusere mere på bæredygtig udvikling i det grønlandske turismeerhverv, lyder det.

- Bestyrelsen har valgt at prioritere ledende kræfter, som kan drive udviklingen i denne retning. Desværre har man i bestyrelsen ikke haft tillid til, at det fokus er blevet prioriteret i ledelsen. Derfor er Anne Nivíka Grødem udpeget som konstitueret direktør, og processen med at sikre ledende kræfter med det fokus og den vision er igangsat. Det skriver Visit Greenland i en pressemeddelelse.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med bestyrelsesformanden, Anette Lings, som henviser til pressemeddelelsen og bekræfter at Hjörtur Smarason ikke længere arbejder for Visit Greenland.

Derudover vil hun ikke udtale sig om de nærmere omstændigheder vedrørende Hjörtur Smarasons afgang. Han blev ansat i februar i 2021, hvor hans opgave var at stå i spidsen for at realisere Visit Greenlands 2021-2024 strategi, som hedder ’På vej mod mere turisme’.

- Det er aldrig optimalt at stå i sådan en situation, men det er nu engang vores opgave som bestyrelse at sikre det rette fokus, siger bestyrelsesformand Anette Lings i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg er tryg ved at teamet af medarbejdere i organisationen, sammen med Anne Nivíka, kan skabe fundamentet for det videre arbejde, og bidrage til at udvikle de bedste rammer for det grønlandske turismeerhverv, siger Anette Lings.

Anne Nivíka Grødem har i forbindelse med konstitueringen taget orlov fra sin stilling som souschef i Sermersooq Business. Her har hun i en årrække beskæftiget sig med erhvervsudvikling særligt på fødevare- og turismeområdet.