Islænding bliver direktør hos Visit Greenland

redaktionen Onsdag, 17. februar 2021 - 12:32

Hjörtur Smarason bliver ny direktør for Visit Greenland, hvor han skal stå i spidsen for at genstarte turismen til Grønland efter coronakrisen.

Det skriver det nationale turistråd i en pressemeddelelse.

- Turismen i Grønland er på vej ind i en meget spændende periode, hvor de nye lufthavne åbner op for helt nye muligheder. En periode med nye investeringer og produktudvikling som kommer til at danne en række nye, spændende jobs i landet, udtaler Hjörtur Smarason i pressemeddelelsen.

Som ny direktør kommer Hjörtur Smarason til at stå i spidsen for at realisere Visit Greenlands 2021-2024 strategi 'På vej mod mere turisme' om at øge turismen til landet.

Første arbejdsdag 1. april

Ifølge ham bliver hans førsteprioritet udarbejdelse af strategier, som hjælper virksomheder i turismen med at lande på benene på den anden side af coronakrisen.

Hjörtur Smarason er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School og har mange års erfaring med branding og kommunikation. Han har tidligere arbejdet med kommunikationsstrategier, turismeudvikling og krisehåndtering for destinationer i Arktis, Asien og Afrika.

Han sætter sig i direktørstolen 1. april, indtil da vil souschef Mads-Daniel Skifte fungere som konstitueret direktør.