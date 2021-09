Virksomheder kan nu bruge fast-track aftalen

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 09. september 2021 - 14:24

Større fleksibilitet i rekruttering af udlændinge for at dække mangel på arbejdskraft her i landet er nu blevet til virkelighed. Naalakkersuisoq for arbejdsmarked, Mimi Karlsen og den danske Udlændinge og Integrationsminister, Mattias Tesfaye har sat sidste fingeraftryk på den nye aftale.

- Det er glædeligt at virksomheder som har behov for udenlandsk arbejdskraft, får mulighed for at rekruttere den manglende arbejdskraft hurtigere end før, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Virksomheder skal være godkendte

Ansøgere som ønsker at arbejde i Grønland får nu automatisk opholds- og arbejdstilladelse såfremt jobtilbuddet er i en virksomhed der er på Grønlands Selvstyrets liste over forhåndsgodkendte virksomheder.

- Grønlands Selvstyre er i gang med at lave en liste over virksomheder, som efter ansøgning kan forhåndsgodkendes. Kravet for at være på listen er, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold, og når særlige beskæftigelsesmæssige hensyn er til stede, dvs. der er behov for f.eks. specialiseret arbejdskraft, oplyser Naalakkersuisut.

Fast-track ordningen gælder, når der er behov for udenlandsk arbejdskraft i en tid, hvor der er lav ledighed. Fast-track ordningen kan suspenderes, hvis arbejdsløsheden stiger og det bliver lettere at ansætte lokalt.