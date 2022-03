Verner Hammeken: Vi kan ikke tilgodese særinteresser

Redaktionen Lørdag, 12. marts 2022 - 10:56

Royal Arctic Lines udmeldinger om at forlade Aalborg Havn i juni i år er ikke ligefrem blevet modtaget positivt af de store skaldyrseksportører Iceberg Seafood og Polar Seafood. De appellerer til rederiet om at fortsætte med at have Aalborg med som et stop på ruten – så de i det mindste kan få deres containere med varer af i Aalborg, i stedet for at skulle hente dem i lastbiler i Aarhus og derfra køre dem til de godkendte frysehuse i Nordjylland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.



Ifølge både Polar Seafood og Iceberg Seafood så er den samlede frysehuskapacitet i Aarhus-området ikke god nok, og dertil har det kommende frysehus i Aarhus ikke godkendelserne på plads til eksport til Kina og Rusland. Endelig mangler der opmagasineringsmuligheder i Aarhusområdet. Kritikken har eksportørerne fremført flere gange for direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken, der dog holder fast i planerne om Aarhus som eneste fremtidige anløbshavn i Danmark.

LÆS OGSÅ: En stor fejl at droppe Aalborg Havn



– Vi arbejder for alle borgere i Grønland og vores kerneopgave løses i overensstemmelse med udviklingen, der går væk fra en basishavn i Danmark til at udnytte vores nye basishavn i Grønland til gavn for den fremtidige udvikling af de globale løsninger for Grønland, siger Verner Hammeken.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her: