En stor fejl at droppe Aalborg Havn

Fredag, 11. marts 2022

Royal Arctic Line vil ud af Aalborg Havn. Og det allerede fra juni 2022, hvor sidste skib ifølge rederiet forlader Grønlandshavnen. Det skriver avisen Sermitsiaq.



Den beslutning har dog ikke just vakt begejstring hos de store fiskeeksportører Polar Seafood og Iceberg Seafood, der undrer sig over principbeslutningen om, at Aalborg ikke længere må være en del af rutenetværket.



– Vi mener, at fravalget af Aalborg Havn som en del af rutenetværket er en stor fejl, og vi forstår ganske enkelt ikke hvorfor, siger Jesper Lauritzen, der er direktør ved Iceberg Seafood i Hirtshals.



– Vi har alle vores frysehuse, faciliteter og aktiviteter i Svenstrup, Nørresundby og Aalborg, og vil fortsætte med at benytte disse faciliteter. Det betyder, at vi skal til at køre varer med lastbiler fra Aarhus til Nordjylland. Alene i CO2-forbrug er det en tåbelig tanke, og for os som virksomhed bliver det både fordyrende og mere besværligt. Vi forstår simpelthen ikke, hvorfor Royal Arctic Line - efter at have besøgt os i Hirtshals og gentagne gange fået at vide, at vi ikke er specielt interesseret i at flytte til Aarhus - insisterer på at presse det igennem med vold og magt, siger Jesper Lauritzen blandt andet til Sermitsiaq.

