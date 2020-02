Velgørenhed: Børn med handicap kan deltage ved håndboldcup

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 07. februar 2020 - 16:50

Håndboldholdet Håndbold Starz er målrettet børn med handicap og børn med særlige behov. Holdets formål er at tilbyde børn med særlige behov en mulighed for at være med i et sportshold og opleve fællesskabet man har, i holdet.

- Fællesskabet, hvor børnene kan udøve sport er nærmest uvurderlig. Det er ikke kun fællesskabet, men det, at de får mulighed for at dyrke sport bruge deres krop, det er vigtigt. Og holdet tager hensyn til deres behov og træner i børnenes tempo, fortæller Helle Pedersen, medstifter af Håndbold Starz og mor til et barn med et handicap, til Sermitsiaq.AG.

Ydmygt og glad

- Vi er så glade for, at vi er udtaget, så Ladies Circle 72 Nuuk vil støtte vores hold. Jeg er ydmyg over, at der er andre, der tænker på vores børn og deres ve og vel, siger Helle, der også fortæller, at hun allerede har hørt, at flere virksomheder har givet bidrag til formålet.

Helle Pedersen fortæller, at der er omkring ti børn, der træner sammen hver lørdag.

Hun opfordrer forældre med børn med handicap eller særlige behov til at tage kontakt til holdet, så flere børn kan have gavn af sammeholdet og træningen.

- Træningen foregår med to trænere. Hvert af børnene har hver deres specielle behov, derfor er det nødvendigt at tilpasse træningen til det enkelte barn, fortæller Helle Pedersen, der er rørt over, at holdet bliver støttet.

Lykkeliga til sommer

Håndbold Starz håber nu på, at de kan deltage i Lykkecuppen i Herning, Danmark, når cuppen afvikles den 6. juni.

Lykkecuppen afholdes hvert år, hvor danske, grønlandske og færørske håndboldhold, der er målrettet til børn med handicap og børn med særlige behov, kan spille mod hinanden.

- Vi har gode forventninger. Og vi håber, at børnene kan komme med til Lykkecuppen. Der kan de møde andre børn med samme udfordringer, som de møder hver dag, også kan de opleve god underholdning sammen med dem, siger Helle Pedersen.