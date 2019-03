Velbesøgt turné afsluttet

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 17. marts 2019 - 08:46

Grønlands Nationalteater har i samarbejde med Grønlands Skuespillerskole og Islands Nationalteater skabt stykket. Og Grønlands Nationalteater oplyser i en pressemeddelelse, at stykket har været vellykket.

Publikum fordelt i byer:

Nuuk: 550

Ilulissat: 301

Aasiaat: 400

Sisimiut: 424

Maniitsoq: 218

- Turnéen blev meget vellykket, folk i byerne strømmede til spillestederne, skriver nationalteatret i en pressemeddelelse.

Publikum strømmede til teater

Ronja Røverdatter har besøgt i alt fire byer udover Nuuk. Publikum i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Maniitsoq har haft mulighed for at se stykket. I alt har 1.343 set stykket i de byer. Medregnet Nuuk har i alt 1.893 publikum set stykket.

LÆS OGSÅ: To nationalteatre sender Ronja Røverdatter på de skrå brædder

-Det er mærkbart at der er et behov for teaterforestillinger i hele landet. Vi har et positivt problem i forhold til at vi altid har udsolgte forestillinger og spillestederne kan være for trange. Derfor er vi i dialog med de enkelte byer omkring hvordan vi løser det fremover, siger teaterchef i Grønlands Nationalteater Susanne Andreasen i pressemeddelelsen.

Susanne Andreasen oplyser, at der er dialog med de enkelte byer for fremover at vise teaterforestillinger flere gange per gang, i stedet for som nu med kun én forestilling per by.

- Det er dyrt at tage på turné og vi kan ikke nå alle byer og bygder med alle vores forestillinger, men vi bestræber os på altid at nå hele landet rundt hvert år, siger Susanne Andreasen i pressemeddelelsen.