To nationalteatre sender Ronja Røverdatter på de skrå brædder

Walter Turnowsky Torsdag, 14. februar 2019 - 11:04

Nunatta Isiginnaartitsisarfia har taget Astrid Lindgrens udødelige klassiker 'Ronja Rövardotter' op og skabt en familieforestilling i et samarbejde med Nationalteatret i Island.

Grønlands Nationalteater - Nunatta isiginnaartitsisarfia

Og hvem er det nu lige Ronja er? Som navnet antyder vokser hun blandt røvere. Hun viser sig at være et rigtigt naturbarn og lærer at begå sig blandt forskellige væsener, såsom rumpenisser og hekse. Alle hendes venner er voksne, men hele hendes tilværelse ændrer sig da hun møder drengen Paka. Fjendesøn, nabo og på samme alder. Sammen beslutter Ronja og Paka at vende ryggen til røverlivet og i stedet forme deres egen tilværelse med andre værdier end deres forældre. Det bliver hverken nemt eller ufarligt.

- Vi tager børneteater alvorligt og mener at Ronja er en historie, der passer godt til det grønlandske publikum. Temaerne som venskab, at være modig, at turde holde fast i det man ved er det rigtige - også selvom de voksne ikke er enige og så videre, er vigtige ting at tale med børn om, skriver teaterchef Susanne Andreasen.

Ronja begår sig blandt væsener som rumpenisser Grønlands Nationalteater - Nunatta isiginnaartitsisarfia

Islandsk instruktør

Nunatta Isiginnaartitsisarfia har allieret sig med en instruktør fra Island, Björn Ingi Hilmarsson, som er ansat på Nationalteatret i Reykjavik. I efteråret 2018 var han instruktørassistent på deres opsætning af Ronja Røverdatter, så han har historien helt inde under huden. Teaterdirektør for Nationalteatret i Island, Ari Matthíasson, er en god ven af Grønlands Nationalteater, og han har støttet projektet ved at sende en scenograf og en lysdesigner hertil.

Grønlands Nationalteater - Nunatta isiginnaartitsisarfia

Ronja piiaasup pania – Ronja Rovardotter Sprog: grønlandsk

Ilitsersuisoq / Instruktør: Bjorn Ingi Hilmarsson

Isiginnaartitsisut / Skuespillere: Nukakkuluk Kreutzmann, Hans-Henrik Poulsen, Majbritt Bech, Klaus Geisler Ujarneq Fleischer.

Illinniartut / skuespillerelever: Nive P. Henson, Pauline Mølgaard, Malu Lynge.

Scenografi: Finnur Arnar Arnarson

Kostumedesign/kostumier og rekvisitter: Camilla Nielsen

Lysdesign: Olafur Agust Stefansson

Lyddesign & grafik: Gerth Lyberth

Skrædder: Lisbeth Frey assisteret af Nina Motzfeldt, skuespillere og skuespillerelever

Rekvisitter: Camilla Nielsen, Lisbeth Frey, Finnur Arnar Arnarson, Pilutaq Lundblad skuespillere og skuespillerelever

Teknisk afvikling: Gerth lyberth

Derudover har Nunatta Isiginnaartitsisarfia været så heldig også at have en skrædder fra Det Kongelige Teater i Danmark med på produktionen.

- Hun er i praktik på Nationalteatret i Nuuk og det har været spændende og lærerigt for både hende og os at udveksle erfaringer. Vi er stolte og glade for det fine samarbejde og vi håber at det kommer til at mærkes i forestillingen hvor meget vi har arbejdet med tingene, siger Susanne Andreasen.

Skuespillereleverne indgår sammen med professionelle skuespillere i forestillingen som vises i Nuuk den 22., 24. og 26. februar og derefter tager den på turné til: Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.