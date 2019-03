Vejr og is afgør hvornår tusindvis får hurtigt internet

Bent Højgaard Sørensen Mandag, 04. marts 2019 - 13:35

Cirka 5.000 kunder i byer og bygder mellem Sisimiut og Upernavik med godt 22.000 indbyggere må fortsat krydse fingre for, at de igen får hurtigt internet fra TELE-POST i midten af marts.

For de har ikke haft hurtige internetforbindelser siden det lammende brud på det undersøiske fiberkabel omtrent 25 km syd for Sisimiut den 21. januar i år.

Computerne og mobiltelefonerne fungerer i øjeblikket meget langsomt, når TELE-POSTs kunder skal navigere på nettet, fordi søkablet er skåret over. Som en nødløsning lader teleselskabet kunderne benytte internettet på radiokæden med meget mindre kapacitet.

Medmindre dårligt vejr og is forsinker reparationen af søkablet, er der inden længe igen hurtigt internet, bedyrer ledelsen for TELE-POST.

-Hvis vejr, vind og is er med os, så har kunderne hurtigt internet i midten af marts, siger Steen Montgomery-Andersen, vicedirektør i TELE-POST.

Skib er forsinket

Det er fornuftigt af direktøren at tage det forbehold. For meget dårligt vejr og meget is ud for kysten af det østlige Canada har allerede forsinket det store canadiske specialskib Horizon Enablers rejse til Grønland.

Det er det skib, TELE-POST har hyret til at reparere bruddet på søkablet. Horizon Enabler er foreløbigt forsinket en uge på sin tur fra St. John på New Foundland. Det kommer formentlig først til Nuuk på torsdag.

Herfra sejler specialskibet videre nordpå på sin færd for at gå i gang med udbedringerne af søkablet syd for Sisimiut. Horizon Enabler skulle ellers være ankommet til Nuuk i slutningen af februar.

-Der er rigtigt meget is, og det stormer rigtigt meget ved Canada. Skibet har ikke kunnet sejle igennem, men måtte sejle uden om isen. Derfor er Horizon Enabler forsinket. Skibet er sejlet uden om en stor mængde is og dermed på en længere rute. Canadierne venter at komme til Nuuk inden middagstid den 7. marts, siger Steen Montgomery-Andersen.

Risiko for is

Skibet medbringer ifølge direktøren ingeniører, robotter og muligvis dykkere. Desuden har det reservedele i form af mange kilometer fiberoptisk kabel samt splejsningsudstyr med. Reservedelene er hentet i Halifax syd for St. John.

Desuden er en repræsentant for TELE-POST med hele vejen fra Canada.

Også syd for Sisimiut har der også været en del is i den seneste tid.

-Lige nu ser det ok ud, så det er til at sejle. Men vi ser risiko for, at der komme is igen, erkender Steen Montgomery-Andersen i TELE-POST .

Fiberkablet er skåret over af en trawler på 250 meters dybde syd for Sisimiut. Trawleren ejes af et lille rederi, som TELE-POST har startet en sag mod.

-Foreløbige beregninger viser, at det vil koste et tocifret millionbeløb at udbedre skaden på søkablet. Det må rederiets forsikring betale, siger Steen Montgomery fra TELE-POST.

