Vedtaget: Naalakkersuisut skal anmode om ny politistation

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. maj 2022 - 11:54

Forslaget blev vedtaget torsdag i Inatsisartut, og det betyder, at Naalakkersuisut pålægges at at rette henvendelse til den danske regering om, at der hurtigst muligt oprettes en politistation i Kangaatsiaq.

Manden bag forslaget, inatsisartutmedlem Hans Aronsen (IA) var særdeles tilfreds:

- Det er på tide, vi får en myndighed i Kangaatsiaq, som vi kan henvende os til, når vi oplever situationer, hvor der er nødvendigt, sagde Aronsen på talerstolen.

Spørgsmålet om en politistation i byen blev bragt op efter en voldsom episode i september 2021. Her begik en mand grov vold og flere personer blev kvæstede, og i forlængelse af episoden ønskede folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), at byen fik sin egen politistation.

Politiet rykker ud fra Aasiaat

Borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen (IA) fulgte trop med et lignende krav, og borgmesteren pegede desuden på, at der til tider er alvorlige socialsager i byen, hvor politiet kan spille en rolle.

Som det er i øjeblikket er der kommunefogeder i byen, og hvis politiet er påkrævet, skal betjente rykke ud fra Aasiaat.

LÆS OGSÅ: Efter voldsom hændelse: - By bør have politistation

Politikerne i Inatsisartut har nu også udtrykt deres utilfredshed med den situation, da inatsisartutmedlemmer fra alle partier stemte for forslaget.

Frem mod vedtagelsen af forslaget, har Lovudvalget set på sagen. Udvalget har holdt et orienteringsmøde med politimester Bjørn Tegner Bay, hvor han har forklaret nærmere om situationen i Kangaatsiaq.

1,5 udrykning om året

Politimesteren har blandt andet oplyst til udvalget, at der de seneste fem år har været 16 sager anmeldelsessager om året i Kangaatsiaq. Og i gennemsnit har der været 1,5 sag om året, der har krævet, at politiet rykkede ud til byen.

I skriftligt svar fra daværende justitsminister Nick Hækkerup henviste ministeren også til politiets vurdering, hvor det konkluderes, at det er tilstrækkeligt med kommunefogeder i byen.

Torsdag henviste Hans Aronsen til, at han selv har været kommunefoged, og at han er overrasket over politiets vurdering af sagen:

Aronsen: Mangler viden om arbejdsforholdene

- Jeg har i flere år arbejdet som kommunefoged og har været tilkaldt flere gang til forskellige ting, der sker og har været overrasket over politimesterens udmelding.

- Jeg er overrasket over den manglende viden om kommunefogedernes arbejdsforhold fra rigsmyndighederne, lød det fra Hans Aronsen.

LÆS OGSÅ: Borgmester lodret uenig i politi-vurdering

Naalakkersuisut har allerede sidste år været i dialog med den danske regering om muligheden for at opruste politiindsatsen i Kangaatsiaq. Det blev afvist af justitsministeren, men nu går Naalakkersuisut ind i sagen igen:

- Et enigt lovudvalg tilslutter sig forslaget, hvorfor jeg vil rette henvendelse til den danske regering med anmodning om, at der hurtigst muligt oprettes en politistation i Kangaatsiaq med en normering på to politiansatte, oplyser naalakkersuisoq for justitsområdet, Aqqaluaq B. Egede i et skriftligt svar til Inatsisartut.