Vederlag: Vittus vender på en tallerken

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. november 2019 - 15:26

Tirsdag oplyste Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq, at politikerne i Inatsisartut, som sidder i Forfatningskommissionen, skal have vederlag for deres arbejde.

Den beslutning er nu omgjort kun godt et døgn senere.

Sermitsiaq.AG kunne tirsdag middag afsløre den besynderlige beslutning om at give Inatsisartut-politiker ekstra vederlag, selv om de forvejen får en klækkelig løn som politiker.

Endda samtidig med at man netop havde hastelovgivet en forhøjelse af afgifter på slik, tobak, øl og vin, som vil ramme den brede befolkning og de allersvageste i samfundet.

Voldsom debat

Beslutningen har skabt en voldsom debat i kommentarsporet til nyheden på Sermitsiaq.AG.

Som en læser skriver:

- Nok må være nok. Befolkningen må sige fra. Igen er det flovt at være didende til den åbenlyse levebrødspolitik, som grønlandsk politik er indbegrebet af. Ingen skam i livet har de, og de skyer ingen midler for at nå deres mål.

Demokraterne uenige

Befolkningens reaktion har åbenbart overrasket Demokraterne. Fungerende formand for partiet, Nivi Olsen oplyste således under partilederrunden i formiddags, at partiet ikke var enig i beslutningen om at give vederlag.

Det skulle ellers være efter ønske fra et enigt formandsskabet i Forfatningskommissionen, at spørgsmålet om at indføre vederlag er landet på Vittus Qujaukitsoqs bord. Og Nivi Olsen er selv repræsenteret i kommissionen.

Múte B. Egede øjnede straks en splid mellem støttepartiet og koalitionen og spurgte Vittus Qujaukitsoq, hvad han ville gøre, når nu der ikke var flertal for at indføre vederlaget.

Politisk selvmål

Reaktionen fra Naalakkersuisoq for Finanser kom via en mail klokken 14.40 med et rettelsesblad til de ændringer til Finansloven for 2020, som var udsendt lidt over et døgn tidligere.

Klokken 16.30 forventes flere hundrede borgere at gå til demonstration mod de forhadte afgiftsforhøjelser.

Det har ikke været mulig at få en kommentar fra Vittus Qujaukitsoq til det politiske selvmål, hvor Nivi Olsen har haft en diskutabel rolle som VAR-dommer.