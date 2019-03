Værtshuse får næppe forlænget åbningstiden

redaktionen Fredag, 22. marts 2019 - 18:31

Partierne er enige om, at der bør ske lempelse af alkoholloven.

Men der intet flertal i Inatsisartut i spørgsmålet om, at værtshusene skal have lov til at forlænge åbningstiden med salg af alkohol fra kl. 03.00 til 05.00 i fredage og lørdage.

Naalakkersuisut mener ikke, at en udvidelse af tidspunktet for lovlig udskænkning løser problematikker omkring efterfester og alkohol solgt på det sorte marked, og foreslår, at den del af forslaget skal forkastes.

Avisen AG har tidligere på året skrevet om, at restaurationsbranchen heller ikke er udelt begejstret for forslaget om, at værtshusene kan holde åbnet til klokken fem om morgenen.

Værtshuse skal ikke tvinges

Inuit Ataqatigiits Mimi Karlsen sagde blandt andet, at partiet finder branchens udmelding om, at de ikke ønsker at holde åbent så længe som værende vigtig.

- Hvis ikke branchen ønsker så lange åbningstider, kan vi ikke bare tvinge dem til at holde åbent helt til klokken fem på nætter, der leder til fridage, sagde Mimi Karlsen.