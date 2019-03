Martha sætter hælene i: Flig af alkohollov skal ikke ændres

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. marts 2019 - 12:48

Demokraterne har på en lang række punkter fået held med at presse Naalakkersuisut til at ændre den omstridte alkohollov, der blev indført 1. marts 2018. Men på et enkelt punkt sætter Naalakkersuisut hælene i, og det gælder en udvidelse af udskænkningstidspunktet.

Reducere efterfester

Justus Hansen fra Demokraterne har stillet et beslutningsforslag, hvor det skulle være tilladt at servere alkohol helt frem til klokken 05.00. Begrundelsen er, at det vil reducere antallet af efterfester og salg af alkohol på det sorte marked.

- Naalakkersuisut er enig i, at ulovlig salg af alkohol samt husspektakler er reelle problemer i samfundet og indgår gerne i en dialog omkring løsningen på disse problematikker. Naalakkersuisut mener dog ikke, at en udvidelse af tidspunktet for lovlig udskænkning løser disse problematikker, skriver Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen i et svarnotat forud for beslutningsforslagets behandling i Inatsisartut.

Slut klokken 03.00

I dag gælder reglen, at klokken 03.00 er seneste udskænkningstidspunkt.

- Naalakkersuisut bemærker, at der ikke foreligger et fagligt funderet belæg for, at en udvidelse af udskænkningstiden har en positiv effekt på folks alkoholvaner. Derudover vurderes det tvivlsomt, om en udvidelse af udskænkningstiden i mærkbart omfang vil reducere ulovligt salg af alkoholholdige drikkevarer. Hertil bemærker Naalakkersuisut, at udskænkningsstederne tidligere har udtrykt utilfredshed med en udvidelse til kl. 5 om morgenen, skriver Martha Abelsen.

Nok af indrømmelser

På andre punkter har koalitionen givet indrømmelser viser andre svarnotater fra Naalakkersuisut.

Det gælder reklameforbuddet mod alkohol, som i den kommende samling ser ud til at blive fjernet. Desuden afskærmningen af alkohol i butikkerne, og salgstiderne ændres også i detailhandelen.